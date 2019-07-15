Visa удешевит прием карт у клиентов Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет»

Новый размер комиссии при курьерской доставке товаров из интернет-магазинов вводится одновременно с льготными тарифами, разработанными по поручению российского президента Владимира Путина, вмешавшегося в конфликт между банками и розницей, недовольной высокой стоимостью оплаты по картам. Речь идет о вступающих в силу с 1 октября комиссиях на социальные покупки в образовательных и медицинских учреждениях, аптечные товары, а также на приобретение по картам автомобилей и недвижимости. При этом инициатива снижения стоимости карточных платежей для курьеров исходит от самой Visa.

Насколько важно это решение для интернет-магазинов

Услугу оплаты при доставке товара предоставляют только интернет-магазины, зарегистрированные на территории России. Годовой оборот 100 крупнейших отечественных онлайн-магазинов варьируется от 1,5 млрд до 100 млрд руб., поясняет Артем Соколов. Общий объем их выручки составляет примерно 800 млрд руб., доля безналичных платежей стремится к 75% от общего объема, добавил он. Курьеры доставляют около 50% товаров, остальные покупатели забирают в пунктах выдачи заказов.

Среди клиентов крупнейших интернет-магазинов расчет при доставке с помощью карты не является сейчас наиболее предпочитаемой схемой. Исключением можно считать «Яндекс.Маркет», где РБК сообщили, что курьеры доставляют около 50% заказов, из которых две трети оплачиваются при помощи переносного терминала оплаты. У Wildberries доля оплаты заказа в пункте выдачи достигает примерно 80% от числа всех заказов, говорит руководитель финансовой службы Wildberries Владимир Бакин. В Ozon 80% заказов предоплачиваются на сайте, поэтому масштабного влияния на бизнес этого ретейлера решение Visa не окажет, полагает вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин. Группа «М.Видео-Эльдорадо» онлайн зарабатывает каждый пятый рубль, но на курьерскую доставку приходится около четверти онлайн-заказов.

Если оплата картой через курьера будет дешевле, чем оплата картой на сайте, интернет-магазины могут продвигать именно этот способ платежей, хотя онлайн-предоплата более безопасна для магазинов с той точки зрения, что покупатель гарантированно не откажется от товара при его доставке, полагает председатель Ассоциации электронных денег Виктор Достов. «Все платежи на сайте и так осуществляются с помощью карт, а если клиент решил заплатить курьеру, то у него есть выбор — карты или наличные. Поэтому Visa снижает комиссию именно для этой категории оплаты, чтобы стимулировать сами компании продвигать оплату картой у курьера», — объясняет он.

Какими могут быть следующие шаги

В ВТБ, Альфа-Банке, «ФК Открытие», Промсвязьбанке и «Русском стандарте» РБК сообщили, что готовы снизить итоговую комиссию за эквайринг в соответствии с решением Visa. Снижение комиссионного дохода в эквайринге от нововведений не прогнозируется, говорит вице-президент и директор департамента эквайринга «ФК Открытие» Александр Дынин. Это объясняется тем, что привлечение на рынок безналичных платежей новых игроков приведет новый оборот, что ожидаемо увеличит доход на стороне эмиссии, пояснил руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. «Увеличение доли безналичной оплаты полностью покроет уменьшение показателя комиссионного дохода», — согласны в ВТБ.

Опрошенные РБК онлайн-ретейлеры положительно оценивают снижение тарифа, но добавляют, что следующим шагом должно стать снижение комиссии и при оплате клиентом заказа на сайте, и при его оплате в пункте выдачи заказов. Шаг Visa позволит снизить крупнейшим интернет-магазинам операционные издержки, сказал Владимир Бакин. Но это произойдет только в том случае, если изменения ставки будут поддержаны банками, добавили в Lamoda Group. «Сокращение издержек позволит ретейлерам предлагать покупателям более выгодные условия и дополнительные бонусы и позитивно отразится на распространении безналичных платежей», — считают в группе «М.Видео-Эльдорадо».

В АКИТ положительно оценивают любые движения в сторону снижения стоимости эквайринга, но указывают, что с технической точки зрения себестоимость транзакций одинакова вне зависимости от того, где рассчитывается покупатель. При установлении тарифов не должно быть различий из-за способа доставки товара, говорит Соколов. Если исходить из того, что годовая выручка крупнейших онлайн-магазинов — 800 млрд руб., курьеры доставляют 50% заказов и три четверти из них оплачиваются картами, то после снижения интерчейнджа он обойдется магазинам в 3 млрд руб. А по второй половине оплаченных товаров, которые люди захотят забрать сами, межбанковские комиссии составят уже порядка 6 млрд руб., то есть в два раза больше, подсчитал глава АКИТ.

Если бы тарифы были снижены и для пунктов выдачи заказов, сэкономленные деньги магазины могли бы раздать покупателям в виде баллов и бонусов, чтобы повысить их лояльность, заключает Соколов, предполагая, что сниженный интерчейндж распространяется только на курьерскую доставку, потому что сложно отличить эквайринг в пункте выдачи заказа от обычного эквайринга в офлайновом магазине.