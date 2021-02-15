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СМИ узнали о покупке Альфа-банком сервиса безналичных чаевых

Банк купит сервис «Нетмонет», который позволяет переводить чаевые официантам по QR-коду. Сервис был запущен летом 2019 года, по состоянию на июль 2020-го к нему было подключено более 700 заведений общепита и салонов красоты

Альфа-банк станет собственником сервиса для оплаты чаевых банковской картой «Нетмонет». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника, близких к банку. Сумма сделки неизвестна.

Совладелец сервиса Георгий Высоцкий заявил изданию, что «Нетмонет» «готовится к инвестиционной сделке», которая будет закрыта до конца февраля, но не привел подробности.

В пресс-службе Альфа-банка не стали комментировать изданию информацию о возможной покупке сервиса, но отметили, что банк «постоянно ищет новых партнеров, особенно среди финтехов, чтобы предоставлять клиентам лучшие на рынке инновационные сервисы».

Согласно данным СПАРК, товарный знак «Нетмонет» принадлежит ООО «Системы благодарности», зарегистрированному в Воронежской области. Высоцкий владеет 21,71% компании. Другие совладельцы предприятия — Евгений Чуйков (33,55%), Андрей Володин (25,10%) и гендиректор коллекторского агентства VostokFinance Group Кристиан Свен-Михаэль Шуллер (10,08%).

Mastercard запустила платформу для «электронных чаевых»
Финансы
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

«Нетмонет» заработал летом 2019 года. Сервис позволяет посетителям заведений общепита оплачивать чаевые картой по QR-коду на чеке, он зарабатывает на 5-процентной комиссии за вывод денег.

По состоянию на октябрь 2019-го — через три с половиной месяца после запуска — к нему было подключено около 200 заведений в столице и регионах, рассказывал Высоцкий. К июлю 2020 года число ресторанов и салонов красоты, подключенных к платформе, достигло 750.

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Как заявил Forbes представитель управляющей компании Fort Ross Ventures Денис Ефремов, при условии, что к сегодняшнему дню «Нетмонет» обслуживает 1 тыс. — 1,3 тыс. ресторанов, оборот сервиса за 2020 год может составлять 90–180 млн руб., а оценка бизнеса — $4-8 млн. Управляющий партнер венчурного фонда The Untitled Ventures Константин Синюшин, полагает, что средняя стоимость «Нетмонет» составляет 120 млн руб. Он отметил, что точную оценку дать сложно, поскольку динамика роста сервиса неизвестна.

Оплачивать чаевые безналично, на банковскую карту официанта также позволяет SberTips от «Сбербанка». По данным на сайте сервиса, к нему подключены 730 заведений общепита. Подобную услугу запустил Тинькофф Банк — CloudTips работает с октября 2019 года.

Автор
Наталия Анисимова
Альфа-банк чаевые безналичный расчет банковская карта сделка
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