СМИ узнали о покупке Альфа-банком сервиса безналичных чаевых

Банк купит сервис «Нетмонет», который позволяет переводить чаевые официантам по QR-коду. Сервис был запущен летом 2019 года, по состоянию на июль 2020-го к нему было подключено более 700 заведений общепита и салонов красоты

Альфа-банк станет собственником сервиса для оплаты чаевых банковской картой «Нетмонет». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника, близких к банку. Сумма сделки неизвестна.

Совладелец сервиса Георгий Высоцкий заявил изданию, что «Нетмонет» «готовится к инвестиционной сделке», которая будет закрыта до конца февраля, но не привел подробности.

В пресс-службе Альфа-банка не стали комментировать изданию информацию о возможной покупке сервиса, но отметили, что банк «постоянно ищет новых партнеров, особенно среди финтехов, чтобы предоставлять клиентам лучшие на рынке инновационные сервисы».

Согласно данным СПАРК, товарный знак «Нетмонет» принадлежит ООО «Системы благодарности», зарегистрированному в Воронежской области. Высоцкий владеет 21,71% компании. Другие совладельцы предприятия — Евгений Чуйков (33,55%), Андрей Володин (25,10%) и гендиректор коллекторского агентства VostokFinance Group Кристиан Свен-Михаэль Шуллер (10,08%).