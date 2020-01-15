Российские компании побили рекорд по объему размещенных облигаций

В минувшем году эмитенты разместили долговые бумаги на 2,64 трлн руб. Установлению рекорда поспособствовала денежно-кредитная политика ЦБ

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Активность корпоративных заемщиков на рынке рублевых облигаций как в декабре, так и за весь прошлый год оказалась на максимально высоком уровне. По итогам 2019 года российские компании привлекли на внутреннем публичном долговом рынке более 2,6 трлн руб., что стало рекордным показателем за всю историю. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финансового информационного агентства Cbonds.

В декабре компании и банки заняли более 510 млрд руб. Эта цифра оказалась на 228 млрд руб. выше показателя декабря 2018-го, а также на 115 млрд руб. выше предыдущего максимума, который был установлен в октябре 2019 года.

По итогам минувшего года эмитенты разместили облигации на 2,64 трлн руб., что почти вдвое выше показателя 2018 года и на 30% выше 2017 года (тогда был установлен предыдущий рекорд — 2,02 трлн руб.).

Как отмечает издание, установление нового рекорда связано с денежно-кредитной политикой Центробанка. Во втором полугодии он пять раз понижал ключевую ставку (суммарно на 150 б.п., до 6,25%). В результате доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) снизилась на 2,3 п.п., до 6,5% годовых. «Это привело к падению доходностей корпоративных облигаций, чем воспользовались не только компании первого и второго, но и третьего эшелонов», — отмечает газета.