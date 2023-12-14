Денежные средства средних предприятий в банках застрахуют на 1,4 млн руб.

Депутаты во втором чтении приняли законопроект, согласно которому в систему страхования вкладов попадут денежные средства средних предприятий, размещенные в банках. Максимальная сумма возмещения составит 1,4 млн руб.

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Денежные средства средних предприятий на сумму до 1,4 млн руб., размещенные в банках, будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) по аналогии с банковскими счетами граждан и малых предприятий. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором (основном) чтении.

Страховое покрытие будет распространяться на счета и депозиты средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций, профессиональных союзов и граждан, занимающихся профессиональной деятельностью, в частности адвокатов и нотариусов. Как указано в сообщении ЦБ, для граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые одновременно имеют вклад и кредит в банке с отозванной лицензией, также совершенствуется порядок выплаты страхового возмещения. «Ранее они могли получить средства с вкладов только за вычетом задолженности по кредиту. Теперь им будет выплачиваться вся сумма возмещения, которой они смогут распорядиться по своему усмотрению, в том числе направить на погашение долга», — объясняется в сообщении регулятора.

По состоянию на 10 декабря в России было зарегистрировано 18,7 тыс. средних предприятий, следует из данных ФНС. Для сравнения: всего субъектов малого и среднего бизнеса в стране — 6,3 млн (юрлиц и индивидуальных предприятий).

Положения закона о расширении системы страхования вкладов на счета средних предприятий вступят в силу по истечении 90 дней после принятия и официального опубликования документа, положения об уточенном порядке выплат страхового возмещения — спустя 270 дней. Такой срок объясняется тем, что Банку России и Агентству по страхованию вкладов понадобится время для настройки своих внутренних систем, указано в сообщении ЦБ. В настоящее время законопроект ожидает принятия в третьем, заключительном, чтении.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне 2021 года председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Константином Бахаревым. Впервые вопрос о страховании вкладов средних предприятий был поднят Банком России в 2019 году.

«Включение счетов средних предприятий в периметр системы обязательного страхования обеспечит им дополнительную поддержку, а также позволит рассматривать предложения большего количества банков, в том числе региональных, по открытию счетов и привлечению депозитов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Там также указано, что, по предварительным оценкам, в случае включения вкладов средних предприятий в систему страхования вкладов на общих условиях с лимитом 1,4 млн руб. в одном банке дополнительный объем страховой ответственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» составит 20–22 млрд руб., или около 0,1% совокупной страховой ответственности. При этом застрахованными уже являются вклады более двух третей юридических лиц, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре юридических лиц. В эту статистику в том числе входят 2,4 млн малых и микропредприятий, а также около 200 тыс. некоммерческих организаций, включая часть организаций социальной сферы.