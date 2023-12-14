 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Финансы ,  
0 

Денежные средства средних предприятий в банках застрахуют на 1,4 млн руб.

Деньги средних компаний в банках будут застрахованы на 1,4 млн руб.
Депутаты во втором чтении приняли законопроект, согласно которому в систему страхования вкладов попадут денежные средства средних предприятий, размещенные в банках. Максимальная сумма возмещения составит 1,4 млн руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Денежные средства средних предприятий на сумму до 1,4 млн руб., размещенные в банках, будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) по аналогии с банковскими счетами граждан и малых предприятий. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором (основном) чтении.

Страховое покрытие будет распространяться на счета и депозиты средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций, профессиональных союзов и граждан, занимающихся профессиональной деятельностью, в частности адвокатов и нотариусов. Как указано в сообщении ЦБ, для граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые одновременно имеют вклад и кредит в банке с отозванной лицензией, также совершенствуется порядок выплаты страхового возмещения. «Ранее они могли получить средства с вкладов только за вычетом задолженности по кредиту. Теперь им будет выплачиваться вся сумма возмещения, которой они смогут распорядиться по своему усмотрению, в том числе направить на погашение долга», — объясняется в сообщении регулятора.

По состоянию на 10 декабря в России было зарегистрировано 18,7 тыс. средних предприятий, следует из данных ФНС. Для сравнения: всего субъектов малого и среднего бизнеса в стране — 6,3 млн (юрлиц и индивидуальных предприятий).

АСВ расплатилось с ЦБ по долгу за расчистку банковского сектора
Финансы
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Положения закона о расширении системы страхования вкладов на счета средних предприятий вступят в силу по истечении 90 дней после принятия и официального опубликования документа, положения об уточенном порядке выплат страхового возмещения — спустя 270 дней. Такой срок объясняется тем, что Банку России и Агентству по страхованию вкладов понадобится время для настройки своих внутренних систем, указано в сообщении ЦБ. В настоящее время законопроект ожидает принятия в третьем, заключительном, чтении.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне 2021 года председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Константином Бахаревым. Впервые вопрос о страховании вкладов средних предприятий был поднят Банком России в 2019 году.

«Включение счетов средних предприятий в периметр системы обязательного страхования обеспечит им дополнительную поддержку, а также позволит рассматривать предложения большего количества банков, в том числе региональных, по открытию счетов и привлечению депозитов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Там также указано, что, по предварительным оценкам, в случае включения вкладов средних предприятий в систему страхования вкладов на общих условиях с лимитом 1,4 млн руб. в одном банке дополнительный объем страховой ответственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» составит 20–22 млрд руб., или около 0,1% совокупной страховой ответственности. При этом застрахованными уже являются вклады более двух третей юридических лиц, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре юридических лиц. В эту статистику в том числе входят 2,4 млн малых и микропредприятий, а также около 200 тыс. некоммерческих организаций, включая часть организаций социальной сферы.

Читайте на РБК Pro
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией
Перестаньте лечить насморк. Когда лучше не принимать лекарства при ОРВИ
Не внушают доверия: почему в мире падает спрос на электрокары
₽250 тыс. в среднем: какие кадры нарасхват в сфере мобильной разработки

Как меняется страховая система

АСВ и механизм государственных гарантий по вкладам граждан был создан в 2004 году. Вклад на сумму до 1,4 млн руб. считается застрахованным с момента размещения денежных средств в банке, который входит в реестр участников системы страхования вкладов. Гарантии АСВ с 2019 года также распространяются на средства малого бизнеса.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банки Вклады АСВ

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Мельников стал новым главой АСВ
Общество
АСВ оценило уровень возврата денег кредиторам банкротящихся банков
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 13 дек, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 13 дек, 16:44
Путин увидел в решении «экономиста с бензопилой» утрату суверенитета Экономика, 13:48
Прямая линия и пресс-конференция Путина. Главное Политика, 13:47
В Bitwise спрогнозировали биткоин по $80 тыс. в 2024 году Крипто, 13:47
В Финляндии пройдет забастовка профсоюзов против действий правительства Политика, 13:46
СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства семерых осужденных Общество, 13:46
Выплавка софта: как металлурги занялись IT-разработкой Дискуссионный клуб, 13:42
Путин заявил о «последней попытке контрнаступления» ВСУ Политика, 13:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий Политика, 13:33
НКР повысило кредитный рейтинг ТКБ Банка с BBB-.ru до BBB.ru Кредитные рейтинги, 13:22
ESPN узнал дату боя Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера Спорт, 13:20
Путин рассказал об идее открыть российский госпиталь в секторе Газа Политика, 13:20
Нейро-эйчар: как роботы уже отбирают, обучают и контролируют персонал Pro, 13:18
Путин ответил на вопрос, стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду Спорт, 13:18
Путин рассказал об условиях для улучшения отношений с США Политика, 13:14