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Война санкций ,  
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«Коммерсантъ» узнал, на чем сосредоточится СПБ Биржа после санкций

«Ъ»: СПБ Биржа в ответ на санкции США вернется на срочный рынок в рублях
Сюжет
Война санкций
СПБ Биржа перейдет на торговлю фьючерсами и опционами после введенных в ноябре блокирующих санкций США. Эксперты сомневаются в успешности замысла в связи с низкой маржинальностью и потенциальной конкуренцией с Московской биржей
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

СПБ Биржа переключится на развитие срочного рынка в рублях на фоне введенных жестких санкций, об этом могут объявить до конца недели, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Два собеседника были осведомлены о планах развивать, среди прочего, направление опционов, а еще один источник рассказал о планах биржи запустить «много фьючерсов, в том числе на иностранные акции».

Срочные биржевые инструменты прежде всего включают в себя опционы и фьючерсы, в основе которых лежит базовый актив — валюта, ценные бумаги, товарные и прочие активы. Покупатель деривативов приобретает право купить или продать базовый актив в оговоренные сроки по определенной цене.

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Инвестиции
Фото:Андрей Любимов / РБК

СПБ Биржа, таким образом, вернется к истокам, отмечает издание. Площадку основали в 1997 году под названием фондовая биржа «Санкт-Петербург» для торгов срочными инструментами. В 2012–2021 годах площадкой руководил Евгений Сердюков, занимавшийся развитием срочного рынка, в частности — секции FORTS биржи РТС (вошедшей впоследствии в состав ММВБ, ныне Московской биржи). В ноябре 2023-го он снова стал руководителем СПБ Биржи, и потому продукты срочного рынка будут запущены с опорой на опыт Сердюкова, отметил независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.

Но составить конкуренцию Московской бирже будет непросто, ежемесячный объем торгов на срочном рынке в этом году в среднем превышал 6,5 трлн руб., а осенью в среднем составлял почти 8,4 трлн руб. Прежде всего спросом пользуются продукты, базовыми активами которых являются валюта и биржевые товары: нефть, газ и золото. Поэтому СПБ Биржа может уйти в более нишевые активы: фьючерсы на черные металлы, цемент и прочие активы, которые интересны инвесторами, предположил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. «На примере Московской биржи мы видим, что реальным интересом пользуется ограниченное число инструментов, а специфические контракты остаются неликвидными», — отметил он.

Участники рынка сказали изданию, что срочный рынок — не особенно маржинальный сегмент с довольно небольшими комиссиями. Как следует из отчетности Московской биржи, на комиссионные доходы от этого сегмента приходится 11–13% от всех комиссионных доходов. Так что запуском сегмента деривативов вряд ли получится покрыть на среднесрочной перспективе выпадающие доходы СПБ Биржи, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. С его слов, ключевые риски кроются в отсутствии достаточного спроса, регуляторных ограничениях и меньшем аппетите инвесторов к таким продуктам.

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В случае запуска фьючерсов на зарубежные бумаги останется «проблема с перекрытием (покупка и продажа базового актива), в том числе у участников торгов», отметил в беседе с газетой собеседник в крупной брокерской компании.

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Инвестиции
Фото:Алексей Колчин / ТАСС

СПБ Биржа специализировалась на торговле зарубежными бумагами. В начале ноября площадка попала под блокирующие американские санкции, что означает полную изоляцию площадки от долларовой системы и активов, номинированных в этой валюте. После внесения в SDN-лист торги на площадке всеми инструментами (в том числе и не номинированными в долларах США) были остановлены. Сейчас инвесторам доступны сделки только с российскими ценными бумагами.

Вместе с внесением площадки в санкционный список Минфин США выпустил генеральную лицензию для завершения взаимоотношений с биржей до 31 января 2024 года. Но пока непонятно, позволит ли она разблокировать активы российских инвесторов. Руководство отмечало, что совместно с санкционными юристами сейчас ведется работа по разблокировке активов клиентов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
СПБ Биржа опционы фьючерсы санкции США

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

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