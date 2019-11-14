Суд закрыл дело о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Суд прекратил производство по заявлению зерновой компании «Настюша», требовавшей признать Дмитрия Ананьева банкротом из-за долга в 2,8 млрд руб. Адвокат Ананьева отметил, что у него крайне мало личных кредиторов

Дмитрий Ананьев (Фото: Игорь Руссак / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего зерновой компании «Настюша» Антона Никеева, требовавшего признать банкротом бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева. Об этом РБК сообщил адвокат банкира Сергей Ковалев.

Компания «Настюша» сама находится в стадии банкротства. Как следует из определения суда, компания оценила требования к Ананьеву в 2,88 млрд руб. Компания заключила два договора поручительства в 2010-ом и 2011 году по кредитам, которые ее бывший собственник Игорь Пинкевич получил от Ананьева. Пинкевич не смог расплатиться, и долг за него погасила компания. Конкурсный управляющий добился отмены договоров поручительства и применения последствий их недействительности, то есть возврата выплаченных Ананьеву денежных средств и процентов.

В июне «Настюша» пыталась добиться обеспечительных мер по иску и арестовать имущество Ананьева в пределах 2,8 млрд руб.: 33% долей в «ПСБ-Менеджмент», самолет Bombardier Challenger 650, деньги на счетах и земельные участки. Однако суд отказал в аресте.

Защита Ананьева подавала ходатайство о прекращении производства. «Есть судебная практика, которая говорит, что реституционные требования не являются финансовыми, они носят иную природу. В этой связи по таким требованиям нельзя возбуждать процедуру банкротства», — объяснил логику ходатайства Сергей Ковалев. Он добавил, что сторона защиты считает «недобросовестными цели заявителей, желающих получить контроль над имуществом Ананьева через банкротство».