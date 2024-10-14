Минфин определился с налогами по замещенным евробондам

Минфин предложил не облагать налогом курсовую разницу, возникающую при замещении суверенных евробондов, а также сохранить льготу на долгосрочное владение такими бумагами. Но воспользоваться этим получится не у всех инвесторов

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Минфин предложил внести в Налоговый кодекс поправки, предусматривающие ряд налоговых послаблений для владельцев суверенных евробондов при их замещении, и распространить действие этих поправок только на тех инвесторов, кто купил бумаги до 1 марта 2022 года. Это следует из текста поправок к проекту федерального закона № 727330-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил источник, знакомый с ходом его обсуждения. Девятого октября его одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, уточнил он.

Пакет поправок, предложенных министерством, касается двух аспектов. Во-первых, он уточняет, как будет определяться налогооблагаемая база непосредственно при обмене евробондов на локальные бумаги, а также при последующей продаже или погашении уже замещенных бумаг.

Во-вторых, инициатива уточняет сроки владения еврооблигацией Минфина, которые напрямую влияют на возможность получения инвесторами льготы на долгосрочное владение ценной бумагой (инвестиционный вычет, на который могут претендовать инвесторы, непрерывно владеющие бумагой более трех лет). Текущая редакция Налогового кодекса предусматривает, что при обмене отсчет срока владения обнуляется. В поправках же предлагается рассчитывать срок владения бумагой непрерывно, то есть с момента первоначальной покупки евробонда, а не с момента его обмена.

Поправки касаются как инвесторов — физических лиц, так и контролируемых иностранных компаний (КИК). При этом поправки фактически разделяют инвесторов на две группы, следует из их текста. Первая группа инвесторов — это те, кто купил бумаги до 1 марта 2022 года, для них будут предусмотрены все льготы и финансовые послабления. Те же инвесторы, кто купил евробонды после этой даты, получат локальные бумаги, но могут заплатить больше налогов, предупредили опрошенные РБК юристы.

РБК направил запросы в Минфин и аппарат правительства России.

Как меняют евробонды Минфин начал процесс замещения суверенных евробондов с 6 сентября 2024 года. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций Российской Федерации будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых евробондов. Участвовать в замещении могут все инвесторы, купившие бумаги до 12 сентября 2024 года. Но суверенные евробонды, которые были куплены у недружественных нерезидентов в период с 8 августа по 12 сентября 2024 года включительно, будут обособлены российскими депозитариями. Сделки с ними можно будет совершать только после получения разрешений Банка России или правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Как предлагают считать налогооблагаемую базу

Прежде всего власти предлагают внести изменения в п. 13 ст. 214.1 Налогового кодекса, которые исключали бы возможность появления налогооблагаемой базы в случае замены облигаций с внешних на внутренние. «В случае обмена (замещения) государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (еврооблигаций Российской Федерации), на замещающие еврооблигации Российской Федерации налоговая база по такой операции не определяется», — говорится в тексте поправок.

База могла появиться из-за разницы курса доллара или евро, при которых инвестор изначально покупал евробонд, и курса на момент замещения бумаги. Например, если инвестор купил евробонд за $1 тыс. при курсе доллара 70 руб., а заменили бумагу ему при курсе доллара 95 руб., то в рамках замены, которая по своей природе является операцией с ценной бумагой, у него возникает дополнительный доход в размере 25 тыс. руб., который при текущей редакции Налогового кодекса мог попасть в налогооблагаемую базу.

Поправка призвана исключить учет этой разницы для целей налогообложения в момент замещения, отмечает член правления Ассоциации владельцев облигации Алексей Пономарев. Ранее ассоциации направляла в Минфин обращение, где указывала на риск возникновения дополнительных налогов при обмене евробондов Минфина.

Данная поправка говорит о том, что при обмене евробондов Минфина на локальные у налогоплательщика — физического лица не образуется налоговой базы (дохода для обложения), подтверждает юрист юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Доровских. Ранее аналогичные поправки были предусмотрены для корпоративных евробондов, напоминает старший юрист юридической компании «Алимирзоев и Трофимов» Татьяна Астахова. «Так, на основании данной поправки реализацией не будет признаваться замещение еврооблигаций РФ, а следовательно, не будет возникать НДФЛ на доход в виде материальной выгоды (в случае, если стоимость замещающих еврооблигаций выше)», — поясняет она.

Вторая часть поправок в эту же статью уточняет, как будет формироваться налоговая база при реализации или погашении замещенного евробонда. «При реализации (погашении) замещающих еврооблигаций Российской Федерации, полученных налогоплательщиком в результате такого обмена (замещения), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются документально подтвержденные расходы по приобретению замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, которыми владел налогоплательщик до их обмена (замещения)», — говорится в документе.

Данная поправка позволяет налогоплательщику сохранить и «перенести» документально подтвержденные расходы на приобретение замещаемых еврооблигаций, объясняет Доровских. «Таким образом, при последующей реализации замещающих еврооблигаций РФ он сможет уменьшить доходы от такой реализации на расходы на приобретение замещаемых еврооблигаций», — говорит эксперт.

Если руководствоваться текущей редакцией кодекса, то возникает правовая проблема в связи с последующим налогообложением при продаже замещающей (то есть «новой») ценной бумаги, отмечает руководитель отдела финансово-экономических исследований экспертной компании «АльфаПро» Людмила Хапугина. «Она заключается в отсутствии фактически понесенных затрат на такую ценную бумагу и в сложности определения налоговой базы. До данной поправки налогом облагалась вся сумма продажи «новой» (замещающей) ценной бумаги, без учета первоначальных расходов на ее приобретение», — поясняет эксперт.

Что будет с правом на льготу на долгосрочное владение

Также предлагаются поправки в подп. 3 п. 2 ст. 219.1 НК РФ, в котором описан порядок получения инвестиционных вычетов частными инвесторами. Этой нормой устанавливаются условия применения инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, объясняет Астахова. Данный инвестиционный налоговый вычет также часто называют «льготой на долгосрочное владение ценными бумагами», добавляет она.

Получение вычета возможно, если инвестор непрерывно владел бумагой не менее трех лет. Действующая редакция Налогового кодекса предполагает, что после замещения срок владения бумагой обнуляется, то есть инвестор формально утрачивал право на льготу, хоть и владел ей несколько лет, отмечает Хапугина.

В новых же поправках предлагается признавать временем владения срок, «исчисляемый с даты приобретения налогоплательщиком либо контролируемой иностранной компанией, контролирующим лицом которой является налогоплательщик, государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (еврооблигаций Российской Федерации)». То есть для применения льготы будут брать срок изначального приобретения евробонда Минфина, а не отсчитывать его с момента замены на локальную облигацию.

Кто сможет рассчитывать на послабления

Для обоих блоков поправок действует одна и та же оговорка — они будут действовать только для тех физлиц или КИК, кто купил еврооблигации Минфина до 1 марта 2022 года.

«У инвесторов, купивших еврооблигации после 1 марта 2022 года в результате конвертации, возникнет налогооблагаемый доход. Так как конвертация ценной бумаги предполагает ее погашение, которое считается налоговым событием, то есть у держателя возникает налогооблагаемый доход», — констатирует Доровских. Этот доход все еще можно будет уменьшить на расходы на приобретение ценных бумаг, а вот право на применение инвестиционного вычета в рамках льготы долгосрочного владения физическим лицам придется отстаивать в суде, полагает эксперт.

Оговорка про время приобретения бумаг — попытка «отсечь» тех инвесторов, кто купил бумаги во внешнем контуре, с большим дисконтом, полагает Пономарев. «Но поскольку некоторые выпуски евробондов торговались все эти годы на Мосбирже, то инвесторы, честно купившие в стакане после 1 марта 2022 года и по рыночным ценам, будут приравнены к покупателям бумаг «задешево» во внешнем контуре, и у них возникнут налоговые последствия при процедуре замещения», — обращает внимание эксперт. По его мнению, имеет смысл разделить инвесторов не только по дате приобретения, но и по способу. Поправки должны распространяться и на инвесторов, которые приобрели бумаги на организованных торгах (в режиме основных торгов) в российской инфраструктуре независимо от даты сделки, убежден Пономарев.