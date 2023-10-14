Как Армения вырвалась в лидеры по росту переводов из России. Инфографика
Из Россию в Армению в августе 2023 года перевели сумму, эквивалентную 32,8 млрд руб. При этом объем переводов весь год держался выше 20 млрд руб. Объем переводов в другие страны был ниже — в Казахстане переводы в августе составляли 1,58 млрд руб., в Грузии — 5,7 млрд. При этом последний год их объем снижался.
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