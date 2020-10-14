Роскомнадзор отменил решение о включении сайтов МФО в реестр запрещенных

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Роскомнадзор исключил сайты нескольких крупных микрофинансовых организаций, которые в ближайшее время должны были попасть под блокировку, из реестра запрещенной информации. Об этом говорится в ответе Роскомнадзора на запрос РБК.

В среду, 14 октября, РБК сообщил, что крупные МФО получили от Роскомнадзора уведомления о блокировке своих ресурсов. Об этом сообщили, в частности, в группе компаний «Финбридж», группе IDF Eurasia (бренд MoneyMan), МФК «Займер» (входят в топ-10 по портфелю микрозаймов), МФК «Лайм-Займ», МФК «Займиго» и компании TWINO. Соответствующее решение еще в апреле вынес Центральный районный суд Оренбурга. С иском обратился прокурор Соль-Илецкого района Оренбургской области, который обнаружил страницы с услугами «частных кредиторов» в интернете: по версии истца, компании не имели статуса микрофинансовых, а именно не состояли в реестре Банка России и саморегулируемой организации, как того требует закон.

«В ходе исполнения процедуры, предусмотренной ст. 15.1 Федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Роскомнадзор включил данные интернет-страницы в Единый реестр и уведомил об этом провайдеров хостинга, у которых размещены эти сайты. В течение срока, установленного законом для удаления противоправной информации (одни сутки), Роскомнадзор проверил эти сайты на наличие запрещенной информации, упомянутой в решении суда, и не обнаружил ее. В связи с этим они были исключены из Единого реестра [запрещенной информации]», — сообщил РБК представитель Роскомнадзора.

По его словам, сейчас доступ к указанным интернет-ресурсам не ограничивается. В ответе Роскомнадзора упоминается «ряд интернет-ресурсов, в числе которых страницы сайтов МФК «Займиго», МФК «Лайм-Займ», МФК «Займер», ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования», МКК «Кангария».