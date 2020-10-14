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Бизнес-объединения обратились в СК и прокуратуру из-за дела Хабарова

Главы четырех деловых объединений попросили проверить обстоятельства возбуждения уголовного дела против СЕО «Траста» Михаила Хабарова. Они указали, что заявление написал его бывший деловой партнер на фоне корпоративного конфликта
Михаил&nbsp;Хабаров&nbsp;в Пресненском районном суде
Михаил Хабаров в Пресненском районном суде (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Предпринимательские объединения обратились к генпрокурору Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву из-за дела главного исполнительного директора и первого зампреда банка «Траст» Михаила Хабарова. Письма направлены от имени координационного совета предпринимательских союзов, куда входят главы «Опоры России», Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП): Александр Калинин, Сергей Катырин, Алексей Репик и Александр Шохин.

Обращения есть в распоряжении РБК. Факт их отправки подтвердил представитель «Опоры России». РБК направил запросы в другие бизнес-объединения.

Пресненский суд Москвы в пятницу, 9 октября, арестовал Хабарова до 30 ноября. Дело против него возбуждено по жалобе его бывшего партнера, крупнейшего совладельца группы компаний «Деловые линии» Александра Богатикова (владеет 43% акций). Хабаров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября
Общество
Михаил Хабаров&nbsp;в Пресненском районном суде

Авторы обращения указали, что содержание Хабарова под стражей противоречит ст. 108 УПК РФ, которая запрещает заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательства.

Они также написали, что уголовное дело против Хабарова было возбуждено по заявлению его бывшего делового партнера Александра Богатикова после того, как Лондонский международный арбитраж вынес решение о взыскании с Богатикова средств в пользу Хабарова: «Главная цель обращения Богатикова в правоохранительные органы могла заключаться в давлении на Хабарова для отказа им от требований, подтвержденных лондонским судом». Практика давления на одну из сторон коммерческого спора при помощи уголовного преследования «абсолютно неприемлема» и в случае ее распространения может привести к «повсеместному неисполнению арбитражных решений при помощи уголовно-правовых рычагов, что вызовет коллапс правовой системы», считают главы деловых объединений.

Калинин, Катырин, Репик и Шохин попросили генпрокурора дать указание провести «тщательную и незамедлительную проверку» законности возбуждения и объективности рассмотрения уголовного дела», а главу Следственного комитета — инициировать проверку действий сотрудников ГСУ СКР по Москве по возбуждению и расследованию данного дела. Наконец, председателя Верховного суда главы объединений попросили проверить законность рассмотрения дела в Пресненском районном суде.

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Руководство «Траста» и А1 прокомментировали арест Михаила Хабарова
Общество
Андрей Елинсон

Как развивалось дело Хабарова

Богатиков утверждает, что Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб., принудив заключить опцион на продажу 30% «Деловых линий». Хабаров до 2014 года руководил A1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана), а в 2015 году занял пост председателя совета директоров «Деловых линий». Тогда же компания Caledor Consulting (75% принадлежит Хабарову, еще 25% — А1) заключила с Богатиковым cоглашение об опционе. Caledor Consulting получила право выкупить 30% в «Деловых линиях» по фиксированной цене — $60 млн. В августе 2017 года в «Деловых линиях» начался корпоративный конфликт, суть которого стороны не раскрывали. Представитель Caledor, в частности, утверждал, что Богатиков блокировал Хабарову доступ к информации.

В 2018 году владельцем 100% «Деловых линий» стал «0578 Холдинг», 43% которого принадлежит «АБ групп» Богатикова. Остальные 57% контролируют несколько физических лиц, в том числе Татьяна Башмакова (получила 12,5%), которая ранее работала гендиректором «Нафта Москва» миллиардера Сулеймана Керимова. Другая сторона конфликта выступала против сделки. «Действия Александра Богатикова по передаче 57% «Деловых линий» третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону», — заявлял представитель Caledor Consulting.

Спор об опционе параллельно рассматривался в Лондонском международном третейском суде (LCIA). Суд обязал Богатикова выплатить банкиру и А1 $58 млн, оценив в эту сумму нереализованный опцион на покупку доли в «Деловых линиях». Caledor начала приводить это решение в исполнение в России и на Кипре. Так, на территории островного государства была арестована недвижимость Богатикова на €2 млн.

Хабаров был задержан в ночь на 9 октября. «Богатиков обращался в правоохранительные органы с заявлением о совершении Хабаровым преступления. Дело, нам известно, было возбуждено после надлежащей доследственной проверки. Все остальное — дело органов следствия. У них, видимо, были основания для ареста Хабарова», — говорил РБК адвокат Богатикова Сергей Афанасьев.

Автор
Павел Казарновский
При участии
Юлия Старостина
Михаил Хабаров Александр Бастрыкин Игорь Краснов
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