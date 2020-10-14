Бизнес-объединения обратились в СК и прокуратуру из-за дела Хабарова

Они также написали, что уголовное дело против Хабарова было возбуждено по заявлению его бывшего делового партнера Александра Богатикова после того, как Лондонский международный арбитраж вынес решение о взыскании с Богатикова средств в пользу Хабарова: «Главная цель обращения Богатикова в правоохранительные органы могла заключаться в давлении на Хабарова для отказа им от требований, подтвержденных лондонским судом». Практика давления на одну из сторон коммерческого спора при помощи уголовного преследования «абсолютно неприемлема» и в случае ее распространения может привести к «повсеместному неисполнению арбитражных решений при помощи уголовно-правовых рычагов, что вызовет коллапс правовой системы», считают главы деловых объединений.
Калинин, Катырин, Репик и Шохин попросили генпрокурора дать указание провести «тщательную и незамедлительную проверку» законности возбуждения и объективности рассмотрения уголовного дела», а главу Следственного комитета — инициировать проверку действий сотрудников ГСУ СКР по Москве по возбуждению и расследованию данного дела. Наконец, председателя Верховного суда главы объединений попросили проверить законность рассмотрения дела в Пресненском районном суде.
Как развивалось дело Хабарова
Богатиков утверждает, что Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб., принудив заключить опцион на продажу 30% «Деловых линий». Хабаров до 2014 года руководил A1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана), а в 2015 году занял пост председателя совета директоров «Деловых линий». Тогда же компания Caledor Consulting (75% принадлежит Хабарову, еще 25% — А1) заключила с Богатиковым cоглашение об опционе. Caledor Consulting получила право выкупить 30% в «Деловых линиях» по фиксированной цене — $60 млн. В августе 2017 года в «Деловых линиях» начался корпоративный конфликт, суть которого стороны не раскрывали. Представитель Caledor, в частности, утверждал, что Богатиков блокировал Хабарову доступ к информации.
В 2018 году владельцем 100% «Деловых линий» стал «0578 Холдинг», 43% которого принадлежит «АБ групп» Богатикова. Остальные 57% контролируют несколько физических лиц, в том числе Татьяна Башмакова (получила 12,5%), которая ранее работала гендиректором «Нафта Москва» миллиардера Сулеймана Керимова. Другая сторона конфликта выступала против сделки. «Действия Александра Богатикова по передаче 57% «Деловых линий» третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону», — заявлял представитель Caledor Consulting.
Спор об опционе параллельно рассматривался в Лондонском международном третейском суде (LCIA). Суд обязал Богатикова выплатить банкиру и А1 $58 млн, оценив в эту сумму нереализованный опцион на покупку доли в «Деловых линиях». Caledor начала приводить это решение в исполнение в России и на Кипре. Так, на территории островного государства была арестована недвижимость Богатикова на €2 млн.
Хабаров был задержан в ночь на 9 октября. «Богатиков обращался в правоохранительные органы с заявлением о совершении Хабаровым преступления. Дело, нам известно, было возбуждено после надлежащей доследственной проверки. Все остальное — дело органов следствия. У них, видимо, были основания для ареста Хабарова», — говорил РБК адвокат Богатикова Сергей Афанасьев.