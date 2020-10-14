Бизнес-объединения обратились в СК и прокуратуру из-за дела Хабарова

Главы четырех деловых объединений попросили проверить обстоятельства возбуждения уголовного дела против СЕО «Траста» Михаила Хабарова. Они указали, что заявление написал его бывший деловой партнер на фоне корпоративного конфликта

Михаил Хабаров в Пресненском районном суде (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Предпринимательские объединения обратились к генпрокурору Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву из-за дела главного исполнительного директора и первого зампреда банка «Траст» Михаила Хабарова. Письма направлены от имени координационного совета предпринимательских союзов, куда входят главы «Опоры России», Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП): Александр Калинин, Сергей Катырин, Алексей Репик и Александр Шохин.

Обращения есть в распоряжении РБК. Факт их отправки подтвердил представитель «Опоры России». РБК направил запросы в другие бизнес-объединения.

Пресненский суд Москвы в пятницу, 9 октября, арестовал Хабарова до 30 ноября. Дело против него возбуждено по жалобе его бывшего партнера, крупнейшего совладельца группы компаний «Деловые линии» Александра Богатикова (владеет 43% акций). Хабаров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Авторы обращения указали, что содержание Хабарова под стражей противоречит ст. 108 УПК РФ, которая запрещает заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательства.