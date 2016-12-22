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ЦБ зафиксировал рост платежей по картам иностранных банков во время ЧМ
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ЦБ зафиксировал рост платежей по картам иностранных банков во время ЧМ
ЧМ-2018, 13:43
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ЦБ зафиксировал рост платежей по картам иностранных банков во время ЧМ
По данным Банка России, во втором квартале 2018 года, когда в стране стартовали матчи чемпионата мира по футболу, иностранцы потратили со своих карт 89 млрд руб. против 52 млрд руб. в апреле—июне 2017 года
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Приток иностранцев, привлеченных чемпионатом мира по футболу, в Россию привел к значительному росту платежей с использованием карт, выпущенных зарубежными банками, сообщает ЦБ. По его данным, во втором квартале 2018 года (ЧМ стартовал 14 июня) иностранцы потратили 89 млрд руб. против 52 млрд руб. в апреле—июне 2017 года. Всего в первом полугодии 2018 года держатели иностранных карт потратили в России более 144 млрд руб.

​Отметим, что значительная часть средств, потраченных иностранными болельщиками во время ЧМ, в статистике ЦБ пока не учтена, так как финальный матч чемпионата состоялся только 15 июля. Ранее международная платежная система Visa (официальный партнер FIFA, на стадионах ЧМ-2018 можно было расплатиться только ее картами) сообщила, что за время мундиаля больше всего денег (3,6 млрд руб.) потратили с карт Visa болельщики из США.

Больше всего за время ЧМ в России по картам Visa потратили туристы из США
Финансы

На втором месте — туристы из Китая, но они потратили значительно меньше — 2,2 млрд руб. Замыкают тройку болельщики из Мексики с 1 млрд руб.

Чаще всего иностранные держатели карт Visa во время ЧМ оплачивали проживание в гостиницах (2,8 млрд руб.), билеты на самолеты (2,6 млрд руб.) и питание (2,5 млрд руб.). Больше всего денег туристы потратили в Москве (13,7 млрд руб.), Санкт-Петербурге (5 млрд руб.) и Сочи (767 млн руб.).

В ЦБ отметили, что россияне в первой половине 2018 года также активно пользовались своими банковскими картами, в первую очередь для оплаты товаров и услуг. Средний чек по таким операциям снизился с 906 руб. в январе—​июне 2018 года до 863 руб. Согласно статистике ЦБ, всего в первом полугодии 2018 года на территории России с помощью банковских карт было совершено почти 12,5 млрд операций на общую сумму 22,06 трлн руб., из них 10,91 млрд операций пришлось на платежи за товары и услуги на общую сумму 8,809 трлн руб.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ЦБ , банковские карты
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