Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,61 (+0,37) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 87,04 (+1,08) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:26 Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке Общество, 08:10 Как придется расплачиваться за отмену офисного дресс-кода — Bloomberg Pro, 08:10 Медики назвали самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии Политика, 08:00 В МВД Белоруссии отвергли издевательства над задержанными Общество, 07:55 Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах Финансы, 07:00 В МИД решили помогать россиянам возвращаться домой за отдельную плату Общество, 06:50 Милиционеры Белоруссии прокомментировали свое увольнение из-за протестов Общество, 06:43 Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж Финансы, 06:02 Издатели Белоруссии осудили нарушения прав журналистов в республике Общество, 05:28 CNN узнала об отказе США сотрудничать с Москвой при разработке вакцины Общество, 05:23 Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии Политика, 04:46 СМИ узнали о создании в Пентагоне рабочей группы по изучению НЛО Общество, 04:36 Трамп назвал сроки подписания мирного соглашения между ОАЭ и Израилем Политика, 03:45
Финансы ,  
0 

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

Сбербанк больше не будет бесплатно рассылать уведомления о переводе на карту. Сообщения, которые раньше приходили без дополнительных подписок, теперь будут поступать только при подключении специального сервиса
Сбербанк SBER ₽241,39 -0,42% Купить
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте». Теперь такие сообщения будут приходить им только при условии ее оформления: стоимость сервиса — 30 руб. в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт.

Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона. О них банк сообщил клиентам по СМС, написали клиенты Сбербанка на форуме Banki.ru (1, 2, 3). Информацию РБК подтвердили в call-центре кредитной организации.

Представитель банка не ответил прямо на вопросы РБК, в связи с чем введены изменения, когда вступили в силу и какой доли клиентов касаются. В Сбербанке уточнили, что «раньше [клиенты] получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, без информации о балансе на карте». «Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу «Уведомления по карте», — добавили в банке. Она включает уведомления обо всех операциях по карте, в том числе списания при оплате в магазинах, переводы другим лицам и так далее.

Сбербанк ввел комиссию в 1% на переводы через банкоматы
Финансы
Фото: Ольга Зиновская/ТАСС

У Сбербанка 95,4 млн активных частных клиентов, следует из данных на его сайте. Банк рассылает информацию по карточным транзакциям с помощью СМС- или push-уведомлений (в приложении). Раньше бесплатный тариф СМС-банкинга, без подключения услуги «Уведомления по картам», включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту. Теперь при бесплатном подключении СМС-банкинга клиенту будут приходить только сообщения с кодами для подтверждения операций.

Автор: Евгения Чернышова
Материалы по теме
Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных
Финансы
Сбербанк назвал долю заявок на кредитные каникулы без нужных документов
Финансы
Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter