Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

Сбербанк больше не будет бесплатно рассылать уведомления о переводе на карту. Сообщения, которые раньше приходили без дополнительных подписок, теперь будут поступать только при подключении специального сервиса

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте». Теперь такие сообщения будут приходить им только при условии ее оформления: стоимость сервиса — 30 руб. в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт.

Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона. О них банк сообщил клиентам по СМС, написали клиенты Сбербанка на форуме Banki.ru (1, 2, 3). Информацию РБК подтвердили в call-центре кредитной организации.

Представитель банка не ответил прямо на вопросы РБК, в связи с чем введены изменения, когда вступили в силу и какой доли клиентов касаются. В Сбербанке уточнили, что «раньше [клиенты] получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, без информации о балансе на карте». «Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу «Уведомления по карте», — добавили в банке. Она включает уведомления обо всех операциях по карте, в том числе списания при оплате в магазинах, переводы другим лицам и так далее.

У Сбербанка 95,4 млн активных частных клиентов, следует из данных на его сайте. Банк рассылает информацию по карточным транзакциям с помощью СМС- или push-уведомлений (в приложении). Раньше бесплатный тариф СМС-банкинга, без подключения услуги «Уведомления по картам», включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту. Теперь при бесплатном подключении СМС-банкинга клиенту будут приходить только сообщения с кодами для подтверждения операций.