Бывший замглавы Минпромторга стал совладельцем производителя банкоматов

Экс-замминистра промышленности и торговли Алексей Ученов приобрел 25% в российском производители банкоматов BFS. У компании есть планы полностью локализовать производство банкоматов и выйти на рынки дружественных стран

Алексей Ученов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший заместитель министра промышленности и торговли Алексей Ученов стал владельцем доли 25% в компании «Банковские и финансовые системы» (BFS), которая занимается производством российских банкоматов. Об этом РБК рассказали сам Ученов и директор по маркетингу и стратегии BFS Георгий Миронов.

Ученов покинул министерство в марте 2023 года. В ведомстве он занимался вопросами стандартизации и технического регулирования, а также направлениями, связанными с применением в промышленности наилучших доступных технологий. Сделка по покупке доли в BFS состоялась 5 июня, назвать ее стоимость Ученов отказался.

Учредителями компании являются Роман Рис и Артем Жилонов, доли которых до расширения состава акционеров составляли по 50%, а теперь сократились пропорционально до 37,5%. BFS с 2004 года занималась поставками в Россию иностранных банкоматов, а в 2022 году объявила о решении начать производство собственных устройств. Серийное производство банкоматов началось в индустриальном парке «Руднево» в мае 2023 года. Размер инвестиций в проект BFS по производству российских банкоматов оценивался в сумму около 1,5 млрд руб., в которую также входит государственная субсидия, полученная в результате выигрыша конкурса в Минпромторге, писал РБК. Согласно данным «РБК Компании», прибыль BFS в 2023 году достигла 1,14 млрд руб. Для сравнения: в 2022-м показатель составлял 608,5 млн руб., в 2021 году — 52,8 млн руб.

Сейчас банкоматы BFS на 80% состоят из российских комплектующих, в том числе используют процессоры «Эльбрус», говорил РБК генеральный директор и совладелец компании Артем Жилонов. В год компания может выпускать 15 тыс. банкоматов, а при необходимости увеличить производство до 30 тыс. Сейчас компания видит высокий интерес банков к своей продукции, но «пока рано говорить о какой-то существенной доле устройств BFS на российском рынке», говорит Миронов. Он объяснил это тем, что производство было запущено только в прошлом году. «В настоящий момент идут переговоры и тестирования российских банкоматов в восьми банках. Например, в июне 2022 года о планах протестировать продукцию после выпуска первых банкоматов BFS говорил ВТБ. Также есть ряд крупных банков, с которыми подписаны контракты и уже начались поставки российских банкоматов, — это Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и «Кубань Кредит», — добавил Миронов.

Крупные банки не ответили на запросы РБК.

Ситуация с банкоматами в России В начале 2022 года из России ушли американские производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR, доля которых на российском рынке превышала 60% от общего числа устройств, подсчитывали в Ассоциации банков России. После этого российские банки начали искать решения для замены западных устройств. При этом в России продолжают работать другие мировые производители банкоматов, в том числе южнокорейская компания Nautilus Hyosung, китайская GRG Banking, японские OKI и т.п., а производство российских устройств из отечественных комплектующих до последнего времени не было массово налажено. Например, Сбербанк в 2024 году планировал заменить 10–15% банкоматов, в том числе за счет закупки китайских устройств. В целом количество банкоматов в России сокращается. Так, по данным ЦБ, по итогам 2023 года у банков работало 143,9 тыс. банкоматов, тогда как на конец 2022-го — 173,5 тыс. Максимальное количество банкоматов, как следует из доступной статистики на сайте ЦБ, функционировало в стране на конец 2014 года — 222,8 тыс. устройств.

Как BFS планирует расширять бизнес

«Уход с рынка западных компаний не означает освобождение определенной ниши, в России продолжают работать и развиваться корейские и китайские производители банкоматов. Чтобы быть востребованными на внутреннем рынке, а также иметь потенциал для выхода на рынки дружественных стран, российские промышленные предприятия должны быть максимально конкурентоспособны и технологичны», — говорит Ученов. Он объяснил свое решение купить долю в BFS тем, что компания полностью соответствует перечисленным критериям и у нее есть четкая стратегия развития, в том числе в сфере производства комплектующих для устройств самообслуживания.

В планах компании — полностью локализовать производство, выйти на рынки дружественных стран, а также начать выпускать другие устройства самообслуживания, рассказали собеседники РБК.

Так, BFS планирует довести долю комплектующих российского производства до 100% в ближайшие год-полтора, отметил Миронов: «Ключевой задачей для повышения локализации производства комплектующих являются разработка и производство собственного модуля распознавания и обработки купюр. Наша команда сейчас ведет активную работу в этом направлении». Также для этих целей в начале июня BFS подписала соглашение с Минпромторгом и правительством Омской области о создании технопарка по разработке и производству российской радиоэлектронной продукции, где BFS и другие российские компании смогут производить актуальные комплектующие, добавил Ученов.

Параллельно с работой на российском рынке BFS начала прорабатывать другие перспективные направления и регионы — это страны ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан), Африки и GСС (ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Катар и т.д.), продолжает Миронов: «Сейчас мы анализируем потенциал и изучаем конъюнктуру этих рынков».

У компании также есть планы по производству не только банкоматов, но и других устройств самообслуживания для транспортной и городской инфраструктуры, например терминалов для продажи и пополнения транспортных карт и различных многофункциональных устройств, рассказал Ученов.

Реалистичны ли планы BFS

Сейчас на рынке сложилась практика, когда компании-производители приглашают в состав акционеров бывших чиновников, чтобы расширить каналы поставок, клиентскую базу и выйти на крупных заказчиков, поделился наблюдением директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев.

Комментируя планы компании полностью локализовать производство банкоматов, эксперт отметил, что сделать это сложно, так как есть несколько технологий, которые в России пока не находятся на мировом уровне. «У нас могут разработать процессор, но современного оборудования для его печати у нас просто нет. И процессоры для банкомата будут завозить из-за рубежа. Также сложно будет заместить компоненты, которые находятся на стыке с точной механикой, с которой у нас не очень хорошо. Это относится и к валидаторам купюр», — привел примеры Комлев. Он добавил, что с производством остальных комплектующих проблем быть не должно, поэтому уровень локализации будет расти, но до 100% его вряд ли можно довести.

Производство банкоматов, полностью состоящих из российских комплектующих, служит «амбициозной целью», добавляет генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. По ее словам, это во многом зависит от развития отечественной микроэлектроники. При этом она отметила, что банкоматы BFS уже внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что подтверждает их соответствие государственным нормативным актам в части присвоения статуса продукции, произведенной на территории России.

Конкуренция с корейскими и китайскими производителями на российском рынке будет зависеть от множества факторов, включая надежность продукции и ценовую политику, говорит Легостаева. «Ключевым преимуществом российской продукции является возможность производителя предлагать комплексные услуги и проекты под ключ для банков, а также высокий уровень поддержки, который могут оказывать отечественные компании», — говорит она. По мнению Комлева, спрос на российские банкоматы будет особенно заметен со стороны небольших банков, которым не придется адаптировать под российский рынок иностранные устройства, то есть внедрять ПО, настраивать их под требования безопасности и законодательства. Сложнее будет конкурировать с иностранными банкоматами, которые могут закупать крупные банки и производить все необходимые настройки, в том числе внедрять собственное ПО, уверен Комлев.

Планы по выходу на рынки Африки, GCC и ЕАЭС реалистичны, считает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. «Привлекательность предложения будет зависеть от уровня безопасности, клиентского опыта и удобства интерфейса, качества работы и обслуживания банкоматов, возможности его адаптации под рынок и потребности, к примеру под новые купюры или под интеграцию с инновационными сервисами p2p-переводов, а также от стоимости банкомата. Учитывая высокий уровень клиентского опыта и цифровизации финансовых услуг в России, в отличие от многих других стран российские банкоматы могут быть привлекательны именно с этой точки зрения для других рынков», — резюмирует Семерикова.