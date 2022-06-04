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За нарушения работы с биометрией предложили давать до 10 лет тюрьмы

Минцифры предложило ужесточить ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных. Согласно поправкам, за умышленное внесение недостоверной информации в государственную систему может грозить до 10 лет заключения
Фото: Ian Waldie / Getty Images
Фото: Ian Waldie / Getty Images

Минцифры подготовило проекты поправок к Административному и Уголовному кодексам, которые устанавливают ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных. Документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, внимание на них обратил «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает дополнить КоАП статьей, согласно которой нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе повлечет штраф на должностных лиц в размере от 100 до 300 тыс. руб., на юридических — от 300 до 500 тыс. руб.

За обработку биометрических данных ‎в информационных системах без аккредитации министерство предлагает штрафовать должностные лица на сумму ‎в размере от 300 до 600 тыс. руб., юридические — от 500 тыс. до 1 млн руб.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Поправки к Уголовному кодексу, подготовленные Минцифры, подразумевают, что за умышленное внесение «заведомо недостоверных сведений» в Единую биометрическую систему (ЕБС) будут грозить штраф в размере до 300 тыс. руб., обязательные или исправительные работы, временный запрет занимать определенные должности либо лишение свободы на срок до пяти лет. Если нарушения повлекли тяжкие последствия, срок тюремного заключения может составить до 10 лет.

Если неверные данные внесли в систему по ошибке или халатности, лишение свободы не применяется.

Как заявили «Коммерсанту» в Минцифры, цель поправок — повышение защищенности биометрической информации. По мнению ведомства, это повысит уровень доверия граждан к этой технологии, и она станет более востребованной.

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Опрошенные изданием эксперты считают, что Минцифры хочет стимулировать компании получать аккредитацию на работу с биометрией или подключаться к ЕБС. По словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов Александры Орехович, поправки распространяются на все компании и госорганы, которые обрабатывают биометрию: банки, МФЦ, операторов связи.

ЕБС была создана в 2018 году по инициативе Минцифры и Центробанка, ее оператор — «Ростелеком». С помощью системы можно получать банковские услуги, электронную подпись в удостоверяющих центрах, приобретать электронные сим-карты (eSIM). В конце декабря 2021 года ЕБС получила статус государственной информационной системы. Чтобы воспользоваться ею, пользователю нужно сдать образцы биометрии (слепки лица и запись голоса) в определенных отделениях банков и зарегистрироваться на портале госуслуг.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
биометрические данные Минцифры Кодекс об административных правонарушениях Уголовный кодекс
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