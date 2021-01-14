Глава СК заявил о покушении экс-владельца ПСБ на хищение госимущества

По словам Александра Бастрыкина, у следствия есть информация о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение трех земельных участков из госсобственности

Александр Бастрыкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

У следственных органов есть данные о причастности экс-миллиардера и бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева к хищению государственного имущества. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Помимо хищений в банковской сфере, в организации которых они (Дмитрий Ананьев и второй экс-совладелец Промсвязьбанка, его брат Алексей. — РБК) обвиняются, сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества — трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и Ананьеву Дмитрию будет заочно предъявлено обвинение», — заявил Бастрыкин.

Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев сказал РБК, что ему ничего не известно о новых претензиях к его доверителю.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были совладельцами Промсвязьбанка до декабря 2017 года — тогда банк ушел на санацию ЦБ. Вскоре после этого братья покинули Россию. ЦБ объяснял введение временной администрации в банке большим объемом необеспеченных кредитов, выданных аффилированным с собственниками лицам, некачественным капиталом и избыточной нагрузкой на капитал, связанной с неудачной санацией АвтоВАЗбанка. Впоследствии Дмитрий Ананьев говорил о своем несогласии с решением ЦБ: «Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал». Уже в 2019 году в интервью The Guardian бизнесмен связывал санацию с желанием ЦБ национализировать банк и сделать его опорным для оборонно-промышленного комплекса.