Глава СК заявил о покушении экс-владельца ПСБ на хищение госимущества

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 12:26
Эрдоган сделал прививку от COVID-19 Политика, 18:31 В Госдуме предложили смягчить правила отказа иностранцам во въезде Общество, 18:28 Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S21 Технологии и медиа, 18:26 Почему вырос экспорт российской хайтек-продукции в пандемию РБК и Моспром, 18:22 Иностранные вакцины в России, «Катюша» вместо гимна. Главные новости РБК Общество, 18:22 Собянин допустил ослабление ограничений из-за COVID-19 в Москве Общество, 18:20 Леди Гага споет гимн США на инаугурации Байдена Политика, 18:20 Крупнейшие президентские гранты получат Башмет и «креативная неделя» Политика, 18:16 СМИ узнали о планах «Уфы» выкупить у «Спартака» Урунова обратно за €1 млн Спорт, 18:11 Актер из «Один дома» поддержал идею вырезать эпизод с Трампом из фильма Политика, 18:10 В налоговой службе насчитали 13 трлн руб. на заграничных счетах россиян Экономика, 18:04 Плющенко вызвали на ринг. Главные фрик-бои в российской истории Спорт, 18:00 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 17:53 На «Яндекс» и Mail.ru пожаловались за злоупотребление положением на рынке Общество, 17:53
Санация «по списку» ,  
0 

Глава СК заявил о покушении экс-владельца ПСБ на хищение госимущества

По словам Александра Бастрыкина, у следствия есть информация о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение трех земельных участков из госсобственности
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

У следственных органов есть данные о причастности экс-миллиардера и бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева к хищению государственного имущества. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Помимо хищений в банковской сфере, в организации которых они (Дмитрий Ананьев и второй экс-совладелец Промсвязьбанка, его брат Алексей. — РБК) обвиняются, сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества — трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и Ананьеву Дмитрию будет заочно предъявлено обвинение», — заявил Бастрыкин.

Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев сказал РБК, что ему ничего не известно о новых претензиях к его доверителю.

СМИ узнали об отказе Интерпола разыскивать братьев Ананьевых
Бизнес
Дмитрий Ананьев

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были совладельцами Промсвязьбанка до декабря 2017 года — тогда банк ушел на санацию ЦБ. Вскоре после этого братья покинули Россию. ЦБ объяснял введение временной администрации в банке большим объемом необеспеченных кредитов, выданных аффилированным с собственниками лицам, некачественным капиталом и избыточной нагрузкой на капитал, связанной с неудачной санацией АвтоВАЗбанка. Впоследствии Дмитрий Ананьев говорил о своем несогласии с решением ЦБ: «Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал». Уже в 2019 году в интервью The Guardian бизнесмен связывал санацию с желанием ЦБ национализировать банк и сделать его опорным для оборонно-промышленного комплекса.

В 2019 году братья Ананьевы стали фигурантами уголовного дела о растрате и отмывании денег. Им вменяется вывод из Промсвязьбанка 57,3 млрд руб. и $505,6 млн посредством 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до введения временной администрации. В сентябре 2019 года братья были заочно арестованы. В октябре 2020 года стало известно о новых претензиях к Алексею Ананьеву — о взятках руководящим сотрудникам Пенсионного фонда России за покровительство при заключении госконтрактов.

Оба брата были объявлены в международный розыск, однако, как писал «Коммерсантъ», Интерпол отказался продолжать их розыск, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов Ананьевых о политической подоплеке их преследования.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Как сообщал в октябре Следственный комитет России, при взаимодействии с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом было выявлено имущество Ананьевых на 50 млрд руб., на него наложен арест.

Помимо уголовного преследования братья выступают ответчиками в арбитражных делах по нескольким искам Промсвязьбанка, самый крупный из них — на 282,2 млрд руб.

Авторы
Георгий Перемитин, Павел Казарновский
Дмитрий Ананьев Промсвязьбанк Александр Бастрыкин СК
Материалы по теме
СМИ узнали об отказе Интерпола разыскивать братьев Ананьевых
Бизнес
Стал известен новый владелец девелоперского бизнеса Дмитрия Ананьева
Бизнес
СКР заявил об аресте имущества братьев Ананьевых на 50 млрд руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter