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Минфин и страховщики раскрыли детали проекта базы застрахованного жилья
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Минфин и страховщики раскрыли детали проекта базы застрахованного жилья
Финансы, 18:21
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Минфин и страховщики раскрыли детали проекта базы застрахованного жилья
Единая база «АИС жилье» должна заработать с августа 2019 года. В ее создании участвуют сразу несколько ведомств. Оператором базы будет Всероссийский союз страховщиков
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Единая база данных застрахованных от чрезвычайных ситуаций жилых помещений, идею которой обсуждали последние три года, начнет работать с августа 2019 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства, который Минфин направил Всероссийскому союзу страховщиков.

База, следует из документа, будет называться «АИС жилье». Эту же информацию РБК подтвердили в пресс-службе Минфина.​ Работать база начнет с 4 августа следующего года — в это же время начинает действовать закон о добровольном страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Новые правила позволят гражданам, застраховавшим свое жилье, в случае его повреждения или утраты получать от страховщика и региональных властей минимальную компенсацию. Если этот вариант не срабатывает, то гражданин вправе будет получить в собственность новое жилье (при этом не важно, есть ли у человека страховка от ЧС).

Минимальный размер выплат пока остается предметом дискуссий, суммы колеблются от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Оператором работы «АИС жилье», подчеркивается в проекте постановления, будет Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Он будет вести реестр договоров, составлять перечень застрахованных рисков, устанавливать максимальный размер компенсации, а также отмечать данные об убытках и выплатах.

Кто будет участвовать в создании единой базы

Минфин, в свою очередь, будет передавать в базу информацию о средствах, которые были выделены регионам на финансирование этой программы. МЧС станет ответственным за подтверждение факта чрезвычайной ситуации, ее причин и характера. Минстрой должен будет передавать сведения о рыночной стоимости квадратного метра, а МВД через единую базу будет подтверждать сведения о личности застрахованного и его месте жительства. Росреестр обеспечит работу системы информацией о жилых помещениях, а Центробанк — о страховщиках.

За чей счет проект будет реализован

В разговоре с РБК в Минфине подчеркнули, что дополнительные затраты на проект ведомство не предусматривает.

Директор департамента имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский заявил РБК, что союз действительно получил проект постановления правительства о создании единой базы данных «АИС жилье» из Минфина. Он уточнил, что единая база должна быть создана за счет средств страховых компаний, однако окончательный объем инвестиций определится после того, как будут сформулированы бизнес-требования к будущей системе.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Литова.
Теги: Страхование , стихийные бедствия , жилье , Минфин
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