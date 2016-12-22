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ЕЦБ завершил программу стимулирования экономики на €2,6 трлн
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ЕЦБ завершил программу стимулирования экономики на €2,6 трлн
Финансы, 16:29
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ЕЦБ завершил программу стимулирования экономики на €2,6 трлн
ЕЦБ подтвердил свое обещание и объявил о завершении программы количественного смягчения, которая обошлась регулятору в €2,6 трлн. Базовую процентную ставку ЕЦБ оставил на нулевом уровне
Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о завершении программы количественного смягчения (Quantitative Easing, QE), в рамках которой с 2015 года регулятор скупал бонды стран Еврозоны. QE как инструмент монетарной политики применялся для увеличения денежной массы, стимулирования экономической активности и разгона инфляции. Для покупки активов производилась новая эмиссия денег.

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Изначально ЕЦБ планировал скупать госбонды до сентября 2016 года и привлечь на это €1,1 трлн, но программу решили продлить. В итоге только в июне 2018 года совет управляющих ЕЦБ объявил о постепенном завершении QE: до сентября ЕЦБ скупал активы прежними темпами (€30 млрд ежемесячно), а затем сократил объемы вливаний до €15 млрд в месяц. За годы действия программы европейский регулятор привлек €2,6 трлн на свой баланс. Свои программы количественного смягчения проводили США, Великобритания, QE до сих пор действует в Японии.

После завершения программы QE европейский регулятор не откажется от поддержки экономики, говорится в пресс-релизе. ЕЦБ продолжит реинвестировать привлеченные активы в течение продолжительного периода для того, чтобы поддержать благоприятные условия ликвидности и сохранить объем денежной массы.

Европейский регулятор, кроме того, оставил неизменными значения базовой процентной ставки (0%), ставки по депозитам (минус 0,40%) и ставки по маржинальным кредитам (0,25%). Ставки не будут повышаться как минимум до лета 2019 года, обещают в ЕЦБ. Чиновники регулятора говорили, что их устраивают текущие прогнозы, подразумевающие повышение ставки до нулевого уровня в 2020 году и затем ее постепенное повышение до положительных значений, отмечает Reuters.

В случае с европейской программой решение о ее прекращении принято на фоне экономических прогнозов, которые в лучшем случае можно назвать сомнительными, пишет Bloomberg. Темпы роста ВВП Еврозоны сократились вдвое в третьем квартале этого года — до 0,2%. Это самый низкий показатель с 2014 года. По мнению опрошенных Bloomberg экономистов, в последние месяцы наибольшую угрозу для европейской экономики представляют торговый спор США и Китая и ситуация с дефицитным бюджетом Италии.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Европейский центральный банк
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