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Bloomberg узнал о сокращении присутствия Morgan Stanley в России
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Bloomberg узнал о сокращении присутствия Morgan Stanley в России
Финансы, 15:44
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Bloomberg узнал о сокращении присутствия Morgan Stanley в России
По данным источников Bloomberg, Morgan Stanley намерен закрыть свое трейдинговое подразделение и отказаться от работы на фондовом и валютном рынках в России
Фото: Bess Adler / Bloomberg

Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в Москве, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников агентства, Morgan Stanley намерен закрыть свое трейдинговое подразделение и отказаться ​от работы на фондовом и валютном рынках.

Пожелавшие остаться неназванными собеседники Bloomberg рассказали, что часть сокращаемых в Москве сотрудников Morgan Stanley будут просто уволены, в то время как другие будут переведены на работу в Лондон.

Полностью покидать Москву и Россию Morgan Stanley пока не планирует, намереваясь сосредоточить усилия в сфере корпоративных финансов и обслуживании сделок по слиянию и поглощению.

​«Morgan Stanley по-прежнему заинтересован в работе в России и сохранит свое давнее присутствие в Москве, обеспечивая российским клиентам возможность пользоваться услугами фирмы, в том числе в сфере инвестиционного банкинга и глобального рынка капитала», — заявили Bloomberg в пресс-службе банка.

В августе 2018 года сообщалось, что Morgan Stanley отказался от приобретения торгово-развлекательного комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Один из собеседников «Ведомостей» говорил тогда, что решение фонда объясняется планами США ввести новые санкции в отношении России. Другой источник «Ведомостей» предположил, что на позицию Morgan Stanley повлияло общее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

​Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, в 2005 году ООО «Морган Стэнли Банк» получило лицензию на осуществление банковской деятельности, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность. В 2008 году ООО «Морган Стэнли Банк» получило бессрочную брокерскую лицензию, а также бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность. В настоящее время основными направлениями работы б​анка являются конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предоставление инвестиционно-финансовых услуг клиентам (слияния и поглощения, первичное размещение акций и др.).

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Morgan Stanley
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