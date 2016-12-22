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СМИ узнали об отказе Morgan Stanley от проекта в Петербурге из-за санкций
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СМИ узнали об отказе Morgan Stanley от проекта в Петербурге из-за санкций
Бизнес, 05:31
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СМИ узнали об отказе Morgan Stanley от проекта в Петербурге из-за санкций
Фонд Morgan Stanley отказался от приобретения торгово-развлекательного комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге. «Ведомости» возможной причиной называют американские санкции
ТРК «Невский центр» (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

По данным «Ведомостей», Morgan Stanley вел переговоры о приобретении ТРК «Невский центр», однако около месяца назад отказался от этой идеи. Один из собеседников издания сообщил, что решение фонда объясняется планами США ввести новые санкции в отношении России. Другой источник «Ведомостей» предположил, что на позицию Morgan Stanley повлияло общее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Якорным арендатором открытого в 2010 году «Невского центра» были Stockmann Group. Однако в 2016 году она выставила ТРК на продажу, и Morgan Stanley некоторое время считался основным претендентом на покупку вместе с чешской PPF Real Estate.

В самой инвестиционной компании не прокомментировали ситуацию с «Невским центром».

Ранее Morgan Stanley уже инвестировал в российскую недвижимость. Так, в 2012 году фонд приобрел за $1,1 млрд торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге. В 2013 году один из фондов инвестиционной компании купил торгово-развлекательную часть первого комплекса «Метрополис», перепродав ее спустя год другой американской компании – Hines.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Morgan Stanley , Санкт-Петербург
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