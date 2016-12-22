Куратор розничного бизнеса Сбербанка покинет свой пост

Проработавший в кредитной организации восемь лет Александр Торбахов может уйти из Сбербанка уже на следующей неделе, сообщили источники Reuters

Александр Торбахов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов, курирующий розничный бизнес, может покинуть кредитную организацию на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, которые знают о решении Торбахова об уходе. Информацию об этом подтвердил газете «Ведомости» собеседник, которому рассказали об этом сотрудники банка.

Собеседники агентства не пояснили, почему зампред правления госбанка собирается уйти со своего поста.

Представитель Сбербанка в разговоре с агентством указал, что еще 18 сентября наблюдательный совет организации передал часть полномочий Торбахова зампреду правления, координирующему работу блока «Территориальное развитие», Олегу Ганееву.

По словам собеседника «Ведомостей» на платежном рынке, курируемые Торбаховым темы в настоящее время стали для банка менее приоритетными по сравнению с управлением данными и созданием экосистемы, а также развитием небанковского бизнеса.

Сбербанк отказался от комментариев РБК. Связаться с Торбаховым на момент публикации материала не удалось.

47-летний Торбахов работает в Сбербанке с сентября 2010 года. Он пришел в организацию на должность советника Германа Грефа, а уже через месяц стал членом правления и заместителем председателя правления. До Сбербанка он занимал должность гендиректора «ВымпелКома», работал в международной аудиторской компании Deloitte & Touche, в «Росгосстрахе», инвесткомпании «Ринако плюс» и группе «НИКойл».