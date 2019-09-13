ЦБ предложил смягчить условия для индивидуальных инвестсчетов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 12 сен, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 12 сен, 14:55
Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году Общество, 11:48 Расслоение таблицы и дебюты новичков. Главное о девятом туре РПЛ Спорт, 11:45 Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству Финансы, 11:41 Как стрижка газонов в городе влияет на экологию Партнерский материал, 11:37 Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам Экономика, 11:35 Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри Общество, 11:35 Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена заключенными с Россией Политика, 11:28 Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье Общество, 11:22 Зеленский пообещал бороться за Крым «не только словами» Политика, 11:19 Криптовалюты станут доступным платежным средством в Японии Крипто, 11:14 Промоутер сравнил с цирком гипотетический бой Нурмагомедова и боксера Спорт, 11:13 Путь в профессию: где стать настоящим инженером-энергетиком Партнерский материал, 11:07 Теннисный турнир в Гонконге перенесли из-за массовых протестов Спорт, 11:02 Роскачество протестировало 23 новых смартфона Общество, 10:57
Финансы ,  
0 
ЦБ предложил смягчить условия для индивидуальных инвестсчетов
Регулятор предложил предоставить возможность снятия средств с индивидуального инвестсчета на первоначальный взнос по ипотеке, а также увеличить лимиты по взносам на ИИС
Фото: Tom Arnold / Reuters

Банк России предложил расширить перечень случаев, когда гражданин может пополнить или раньше времени снять деньги с индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, сообщает корреспондент РБК. В частности, представитель регулятора высказался за то, чтобы разрешить снятие средств с ИИС для уплаты первоначального взноса по ипотеке.

«Снятие досрочное (опять же, фантазирую), почему бы не разрешить платить первый взнос по ипотеке. Это нормальная история. Хоть пусть досрочно возьмут все деньги, заплатят первый взнос. У нас с вами есть национальная цель, национальный проект по доступности жилья. У Минфина, мне кажется, не должно быть никаких возражений, чтобы такую возможность дать», — сказал Швецов, выступая на XVII Международном банковском форуме в Сочи.

ИИС существуют в России с 2015 года. Владельцы таких счетов могут рассчитывать на одну из двух налоговых льгот — налоговый вычет от лимита в 400 тыс. руб. в год или освобождение от НДФЛ доходов, полученных от активов на счете. Главное условие — существование счета не менее трех лет. В год на ИИС можно внести до 1 млн руб.

Банк России выступает и за увеличение лимитов по взносам на ИИС, подчеркнул Швецов.

Финансы
Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок

«Вопрос лимитов — это прежде всего вопрос Минфина. Но я бы сказал, что можно использовать не только лимит, который в прошлом году не был использован. Можно дать гражданину возможность «забегать» вперед, если у него появилась такая возможность — он продал недвижимость или еще что-то в жизни случилось, наследство — чтобы дать ему такую возможность хорошую сумму положить [на ИИС]. Но поскольку такие явления происходят нечасто, он использует лимит на будущее», — пояснил первый зампред ЦБ.

Он также призвал отменить «инвестиционное рабство» — обязанность владельца ИИС иметь только один счет и не менять организацию, где счет был открыт.

В Минфине идеи Швецова поддержали. Как заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, сейчас участники рынка должны сконцентрироваться на том, чтобы ИИС как продукт стал более удобным и понятным для граждан.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: ЦБ, индивидуальные инвестсчета
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter