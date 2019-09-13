ЦБ предложил смягчить условия для индивидуальных инвестсчетов

Регулятор предложил предоставить возможность снятия средств с индивидуального инвестсчета на первоначальный взнос по ипотеке, а также увеличить лимиты по взносам на ИИС

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Банк России предложил расширить перечень случаев, когда гражданин может пополнить или раньше времени снять деньги с индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, сообщает корреспондент РБК. В частности, представитель регулятора высказался за то, чтобы разрешить снятие средств с ИИС для уплаты первоначального взноса по ипотеке.

«Снятие досрочное (опять же, фантазирую), почему бы не разрешить платить первый взнос по ипотеке. Это нормальная история. Хоть пусть досрочно возьмут все деньги, заплатят первый взнос. У нас с вами есть национальная цель, национальный проект по доступности жилья. У Минфина, мне кажется, не должно быть никаких возражений, чтобы такую возможность дать», — сказал Швецов, выступая на XVII Международном банковском форуме в Сочи.

ИИС существуют в России с 2015 года. Владельцы таких счетов могут рассчитывать на одну из двух налоговых льгот — налоговый вычет от лимита в 400 тыс. руб. в год или освобождение от НДФЛ доходов, полученных от активов на счете. Главное условие — существование счета не менее трех лет. В год на ИИС можно внести до 1 млн руб.

Банк России выступает и за увеличение лимитов по взносам на ИИС, подчеркнул Швецов.