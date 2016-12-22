Акции Сбербанка подорожали почти на 9%

В четверг, 13 сентября, стоимость акций банка на Московской бирже превысила 189 руб., что стало максимумом с начала месяца

Фото: Олег Яковлев / РБК

Акции Сбербанка на Московской бирже резко подорожали, в ходе торгов в четверг, 13 сентября, стоимость бумаг выросла до отметки 189,04 руб., что на 8,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов (173,9 руб.).

Рост котировок позволил Сбербанку обойти ЛУКОЙЛ в списке самых дорогих компаний России. Однако затем компании вновь поменялись местами, хотя разрыв между ними остался минимальным.

К 18:15 мск стоимость акций Сбербанка на Московской бирже составляла 183,88 руб. (+5,74% к закрытию предыдущих торгов), а стоимость бумаг ЛУКОЙЛа — 4865 руб. (+1,38%). Капитализация обеих компаний колебалась в этот момент несколько ниже отметки 4 трлн руб.

Самой дорогой компанией России по-прежнему остается «Роснефть», рыночная капитализация которой в этот момент составляла более 4,6 трлн руб.

Рост акций Сбербанка происходит на фоне снижения опасений российского финансового рынка по поводу жестких санкций со стороны США, утверждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Акции банков падали на фоне беспокойств о возможном введении против них санкций. Однако сейчас, наблюдая за обсуждениями конгресса США законопроекта о кремлевской агрессии, мы не видим запретов каким-либо российским финансовым институтам рассчитываться в долларах. То есть нет оснований для удержания коротких позиций, что и вызвало рост акций», — говорит Порывай.

С тем, что рост акций Сбербанка продиктован отсутствием опасений о введении санкций на финансовый рынок России, соглашается и старший аналитик по банковскому сектору компании «Атон» Михаил Ганелин. «У инвесторов сейчас есть понимание, что санкции не затронут финансовый сектор», — поясняет Ганелин.