ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,80 67,66 EUR Нал. 80,07 78,89 USD Бирж. 68,11 -0,93 EUR Бирж. 79,65 -0,58 USD ЦБ. 68,64 -0,94 EUR ЦБ. 79,77 -0,88 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6468,00 +203,10 IMOEX 2368,73 +1,20% RTSI 1095,38 +2,25% Brent 79,06 -0,73% DJIA 25998,92 +0,11% Nasdaq 7954,23 -0,23%
Депутаты предложили фиксировать заключение договоров ОСАГО на видео
Лента новостей
При перевозке в Гохран 260 золотых монет подменили гаечными ключами 16:18, Общество Депутаты предложили фиксировать заключение договоров ОСАГО на видео 16:10, Финансы Аналитики PwC предсказали трехкратный рост парка каршеринга в Москве 16:01, Бизнес СК завел дело о мошенничестве на главу «Справедливой России» в Татарстане 15:53, Общество «Сибур» оценил инвестиции в Амурский газохимический комплекс в $7–8 млрд 15:43, Бизнес СМИ анонсировали выступление капитана немецкого клуба за сборную России 15:43, Спорт ЦБ Турции не прислушался к Эрдогану и поднял базовую процентную ставку 15:36, Финансы Израиль выбрал место для проведения «Евровидения» 15:36, Общество JPMorgan Chase «назначил» следующий финансовый кризис на 2020 год 15:29, Экономика В Солсбери назвали заявления Петрова и Боширова «не вызывающими доверия» 15:29, Политика Главный экономист Allianz оценил реальную стоимость биткоина в $5 тыс. 15:15, Крипто 10 самых популярных подержанных автомобилей 15:14, Авто  Москалькова направила письмо Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко 15:07, Политика Расставили акценты: в каких районах Москвы живут экспаты 15:02, РБК и Элитная недвижимость Эксперты МЭА предсказали рост цен на нефть из-за Венесуэлы и Ирана 14:57, Экономика В Швеции задержали подозреваемого в краже королевских регалий 14:46, Общество Рубль укрепился к евро и доллару 14:39, Финансы Тель-Авив: что нужно знать, если вы едете сюда в первый раз 14:26, Стиль Петров и Боширов рассказали об их работе с «витаминами и микроэлементами» 14:10, Политика Как производят мраморную говядину в России 14:09, РБК и Мираторг Агентство по делам национальностей и Сахалин Энерджи подписали соглашение 14:08, Пресс-релизы Корень бед: как стартап за $1 млрд подготовил переворот в автостраховании 14:06, Свое дело 10 московских квартир премиум-класса, которые продаются за $1 млн 14:06, Недвижимость Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов 14:04, Общество «О’кей» назначила нового гендиректора 13:56, Бизнес Главное из интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей 13:50, Политика МВФ поддержал планы провести пенсионную реформу в России 13:43, Политика Почему подорожал Nano: стоимость токена выросла на 36% за сутки 13:41, Крипто
Депутаты предложили фиксировать заключение договоров ОСАГО на видео
Финансы, 16:10
0
Депутаты предложили фиксировать заключение договоров ОСАГО на видео
В Госдуме предлагают фиксировать на видео процесс оформления договоров ОСАГО: сейчас некоторые страховщики, прежде чем выдать полис, сначала требуют застраховать свою жизнь и здоровье. Инициатива уже нашла поддержку в ЦБ
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Депутаты предлагают фиксировать на видео процесс оформления договоров страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Этот вопрос обсуждался 13 сентября на парламентских слушаниях, посвященных вопросам реформирования ОСАГО.

Выступавший на слушаниях глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что проблема доступности полисов ОСАГО сохраняется. «Я получил письменное предложение от представителя Крыма. Она предлагает, чтобы все страховые договоры заключались при наличии аудио- и видеофиксации переговорного процесса», — сказал он. Аксаков отметил, что если аппаратура будет некачественно передавать информацию о переговорах по оформлению полиса, то действия страховой компании предлагается трактовать не в ее пользу.

Минфин назвал антиконституционным меняющий цену полисов ОСАГО коэффициент
Общество

«Мы получаем от граждан сигналы о проблемах с получением полисов ОСАГО. Страховые агенты не выдают их под разными предлогами, например требуют сначала застраховать свою жизнь и здоровье. В связи с этим хотим рассмотреть вопрос о том, что необходимо ввести видеофиксацию оформления договора по ОСАГО», — заявил Аксаков накануне РБК.

Инициатива нашла поддержку в ЦБ. По словам зампреда Банка России Владимира Чистюхина, «мы созрели для установления обязательной аудио- и видеофиксации (оформления договоров ОСАГО)». Чистюхин отметил, что одной из целей сейчас является повышение доступности приобретения этих полисов, поскольку количество жалоб от населения о недоступности этой услуги достигает десятков тысяч в год.

ОНФ выявил проблемы с покупкой полисов ОСАГО в регионах
Финансы

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) РБК заявили, что по их статистике, количество жалоб на навязывание дополнительных услуг при продаже ОСАГО стремится к нулю. Сообщество и Банк России ввели «период охлаждения», благодаря которому можно без потери денег вернуть страховой полис, который был навязан потребителю, напомнили РСА. К тому же сейчас около трети полисов реализуется через системы продаж электронного полиса ОСАГО, где навязыва​ние услуг невозможно в принципе, отмечают автостраховщики.

Инициатива с установлением видеокамер в страховых компаниях, конечно, поможет обеспечить контроль за процессом оформления полисов ОСАГО, считает руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов. «Однако возникает вопрос, все ли нарушения со стороны страховщиков удастся зафиксировать. Техника может сломаться, звук может быть записан плохо, из-за этого факты навязывания услуг часто могут быть просто не зафиксированы», — указывает Крупнов. По его словам, непонятно и то, согласятся ли страховые компании выделять дополнительные деньги на установку камер в своих офисах.

Автор: Анастасия Князева.
Теги: ОСАГО
Главное
Боширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора Политика
Главное
Боширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора Политика
Главное из интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Политика
Рубль укрепился к евро и доллару Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter