Депутаты предложили фиксировать заключение договоров ОСАГО на видео

В Госдуме предлагают фиксировать на видео процесс оформления договоров ОСАГО: сейчас некоторые страховщики, прежде чем выдать полис, сначала требуют застраховать свою жизнь и здоровье. Инициатива уже нашла поддержку в ЦБ

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Депутаты предлагают фиксировать на видео процесс оформления договоров страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Этот вопрос обсуждался 13 сентября на парламентских слушаниях, посвященных вопросам реформирования ОСАГО.

Выступавший на слушаниях глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что проблема доступности полисов ОСАГО сохраняется. «Я получил письменное предложение от представителя Крыма. Она предлагает, чтобы все страховые договоры заключались при наличии аудио- и видеофиксации переговорного процесса», — сказал он. Аксаков отметил, что если аппаратура будет некачественно передавать информацию о переговорах по оформлению полиса, то действия страховой компании предлагается трактовать не в ее пользу.

«Мы получаем от граждан сигналы о проблемах с получением полисов ОСАГО. Страховые агенты не выдают их под разными предлогами, например требуют сначала застраховать свою жизнь и здоровье. В связи с этим хотим рассмотреть вопрос о том, что необходимо ввести видеофиксацию оформления договора по ОСАГО», — заявил Аксаков накануне РБК.

Инициатива нашла поддержку в ЦБ. По словам зампреда Банка России Владимира Чистюхина, «мы созрели для установления обязательной аудио- и видеофиксации (оформления договоров ОСАГО)». Чистюхин отметил, что одной из целей сейчас является повышение доступности приобретения этих полисов, поскольку количество жалоб от населения о недоступности этой услуги достигает десятков тысяч в год.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) РБК заявили, что по их статистике, количество жалоб на навязывание дополнительных услуг при продаже ОСАГО стремится к нулю. Сообщество и Банк России ввели «период охлаждения», благодаря которому можно без потери денег вернуть страховой полис, который был навязан потребителю, напомнили РСА. К тому же сейчас около трети полисов реализуется через системы продаж электронного полиса ОСАГО, где навязыва​ние услуг невозможно в принципе, отмечают автостраховщики.

Инициатива с установлением видеокамер в страховых компаниях, конечно, поможет обеспечить контроль за процессом оформления полисов ОСАГО, считает руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов. «Однако возникает вопрос, все ли нарушения со стороны страховщиков удастся зафиксировать. Техника может сломаться, звук может быть записан плохо, из-за этого факты навязывания услуг часто могут быть просто не зафиксированы», — указывает Крупнов. По его словам, непонятно и то, согласятся ли страховые компании выделять дополнительные деньги на установку камер в своих офисах.