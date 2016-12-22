Владельцы бондов Russian Standard пожаловались в ЦБ на сделку Тарико

Владельцы бондов Russian Standard, по которым заложено 49% банка «Русский стандарт», пожаловались главе ЦБ на «непрозрачную сделку» структур Рустама Тарико. Среди держателей бондов — фонд экс-совладельца «Мечела» Владимира Йориха

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Жалоба в ЦБ

Инициативная группа владельцев дефолтных бондов компании Рустама Тарико Russian Standard Ltd (RSL), по которым заложено 49% банка «Русский стандарт», направила письмо в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором пожаловалась на «непрозрачную сделку» по продаже банком 6% алкогольного холдинга Roust Corporation в декабре 2017 года. Покупателем пакета выступила аффилированная с «Русским стандартом» компания.

Письмо есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель одного из участников группы держателей бондов, которая консолидировала 27,5% выпуска еврооблигаций RSL. По его словам, письмо было отправлено в ЦБ 7 сентября, ответ от регулятора пока не получен. Копия письма была также разослана членам совета директоров банка «Русский стандарт».

Под письмом членов инициативной группы держателей бондов RSL стоит четыре подписи. Документ подписали представители лондонского филиала Amundi Asset Management (компания выступает инвестиционным управляющим фондов, владеющих облигациями), а также компании Aleia Trading Inc. (Британские Виргинские острова), хедж-фонда Farragut Square Global Master Fund (зарегистрирован на Каймановых островах) и швейцарской Pala Assets Holdings Limited.

Последняя компания — фонд бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха. Йорих в 2006 году продал 42% металлургической компании своему партнеру Игорю Зюзину за $1,5 млрд, после чего создал инвестфонды Pala Investment Holdings (специализируется на инвестициях в горнодобывающем сегменте) и Pala Assets Holdings (более широкий спектр инвестиций). Согласно швейцарской базе данных Moneyhouse, уполномоченным лицом в Pala Assets Holdings Limited является Evgenij V. Iorich — так же зовут старшего сына Владимира Йориха.

Спор из-за бондов Спор вокруг бондов зарегистрированной на Бермудских островах компании Russian Standard Ltd продолжается уже почти год. Эти облигации кредиторы банка «Русский стандарт» получили в 2015 году в рамках реструктуризации двух выпусков евробондов банка на общую сумму $451 млн. Схема реструктуризации предполагала денежную выплату в размере 18% от номинала и обмен старых бондов на новые — бонды RSL (ее контролирует не банк, а компания Roust Holding Limited). Залогом по этим еврооблигациям, которые обращаются на Франкфуртской бирже, стало 49% банка «Русский стандарт». Проценты по бондам RSL должна была начать платить после того, как банк «Русский стандарт» в течение двух кварталов подряд отчитается о прибыли по МСФО, а с 27 апреля 2018 года выплаты должны были начаться вне зависимости от финансовых результатов банка. В октябре по бондам RSL был допущен дефолт (банк показал прибыль в первом и втором кварталах 2017 года, но выплаты не начались). Начались переговоры о новой реструктуризации, которые до сих пор остаются безрезультатными. В июне, как писал РБК, инвесторы, консолидировавшие 27,5% выпуска еврооблигаций RSL, потребовали немедленного погашения евробондов.

В письме, написанном от имени держателей облигаций Russian Standard Ltd (RSL) на $451 млн, говорится, что на момент предъявления требования о погашении облигаций (11 июня) общая сумма задолженности, с учетом невыплаченных купонов и процентов, составляла $623,67 млн. Участники инициативной группы отмечают, что от RSL не поступило «коммерчески приемлемого» предложения по реструктуризации долгов. Кроме того, по версии кредиторов, RSL и акционеры банка «Русский стандарт» (ООО «Русский стандарт-инвест» и ЗАО «Компания «Русский стандарт») не соблюдают их права на голосование по заложенным акциям банка.

Держатели евробондов RSL также пишут ЦБ, что в декабре 2017 года «Русский стандарт» «осуществил отчуждение значительного актива путем заключения непрозрачной сделки». Согласно финотчетности за 2017 год, банк передал аффилированному лицу 6% в капитале одного из крупнейших экспортеров водки из России — алкогольного холдинга Roust Corporation, и теперь доля в холдинге на балансе банка стала меньше блокпакета. Это может негативно повлиять на стоимость обеспечения по облигациям RSL, заявляют держатели бумаг, жалуясь на то, что эмитент и акционеры банка отказались им предоставлять какую-либо дополнительную информацию о сделке.

Банк «Русский стандарт» стал владельцем 28,3% акций Roust Corp. в результате ее реорганизации, начатой в 2016 году и предусматривавшей увеличение собственных средств компании на $500 млн и внесение ряда активов, следует из отчетности кредитной организации. В апреле 2017 года банк приобрел еще 1,6% акций в Roust Corp., а в декабре 2017 года передал 6% акций в Roust Corp. «связанной компании в обмен на частичную оплату и отложенное возмещение». В результате доля «Русского стандарта» снизилась до 23,9%.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Как сообщил РБК представитель одного из фондов — участников инициативной группы, последняя встреча между держателями бумаг и представителями банка «Русский стандарт» состоялась 30 июля. От ЦБ, по словам собеседника РБК, держатели долга ждут «расследования сделки» по продаже банком 6% в Roust Corporation и содействия в переговорах с представителями банка. Кроме того, регулятор мог бы помочь в решении вопроса о назначении независимого члена совета директоров банка, сказал он.

ЦБ не стал отвечать на вопросы РБК по поводу письма, сославшись на то, что регулятор «не комментирует действующие банки».

Ответ «Русского стандарта»

Копия письма была направлена почтой в банк «Русский стандарт», подтвердили в пресс-службе банка, добавив, что банк не несет обязательств по облигациям RSL: бумаги выпущены SPV-компанией, находящейся за периметром банковской группы. «Непонятно, почему регулятор должен в принципе вмешиваться в стандартный коммерческий спор», — заметили в банке, подчеркнув, что сделка по передаче банком 6% Roust Corporation аффилированному лицу «была совершена на рыночных условиях и является выгодной и прибыльной, а ЦБ в курсе деталей сделки».

Обращение держателей облигаций к ЦБ — это попытка привлечения внимания к спору, говорит старший юрист Herbert Smith Freehills Денис Морозов. Эмитент — бермудская компания, облигации размещены за рубежом, единственный способ действий в юридической плоскости — это созывать собрание держателей и дать указание трасти по обращению взыскания на предмет залога. У Банка России нет никаких механизмов применительно к этим облигациям, отмечает юрист.