Сделавший Deutsche Bank мировым финансовым гигантом банкир умер от рака

Аншу Джейн более 20 лет проработал в Deutsche Bank, дослужившись до поста генерального директора. При его непосредственном участии банк превратился в мирового финансового гиганта

Аншу Джейн (Фото: Imago stock&people / Global Look Press)

Бывший генеральный директор Deutsche Bank, президент финансовой компании Cantor Fitzgerald Аншу Джейн скончался в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с онкологией, передает Financial Times со ссылкой на заявление семьи банкира. Джейн помог превратить Deutsche Bank из крупного внутреннего кредитора в Германии в глобального финансового гиганта, отмечает газета.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый муж, сын и отец скончался после ожесточенной пятилетней борьбы с раком двенадцатиперстной кишки», — говорится в заявлении семьи.

Там также сказано, что Джейн пережил изначальный прогноз врачей на четыре года.

Аншу Джейн родился в Джайпуре (Индия). Он был первопроходцем в области торговли деривативами, отмечает FT. Карьеру в Deutsche Bank Джейн начал в 1995 году, он создал и возглавил подразделение, работающее с хедж-фондами по всему миру.

В 2000 году Джейн возглавил отдел Deutsche Bank по глобальным рынкам, в 2004-м — был назначен соруководителем подразделения инвестиционно-банковских услуг, а в 2010 году единолично возглавил это направление. В период работы Джейна на этой должности подразделение приносило Deutsche Bank большую часть прибыли, а сам банк на короткое время становился крупнейшим в мире. В 2009 году Джейн вошел в правление банка.

В 2012-м Джейн стал соруководителем Deutsche Bank вместе с Юргеном Фитшеном. Bloomberg указывает, что банкир оказался первым «неевропейцем» на посту руководителя крупнейшего банка Германии. Работу Джейна хвалили акционеры Deutsche Bank, в частности Лоренс Финк, глава BlackRock, одной из крупнейших инвесткомпаний в мире.

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В 2015 году на фоне волнений акционеров по поводу низкой прибыли, растущих расходов, трудовых споров и претензий от регулирующих органов к Deutsche Bank Джейн покинул свой пост за два года до завершения контракта. В 2017-м стал президентом компании Cantor Fitzgerald, предоставляющей финансовые услуги по всему миру.

Комментируя известие о смерти Джейна, председатель наблюдательного совета Deutsche Bank Александр Винендтс отметил его вклад в развитие банка. «Аншу Джейн сыграл ключевую роль в расширении позиций Deutsche Bank в нашем глобальном бизнесе с компаниями и институциональными инвесторами. Сегодня это имеет стратегическое значение не только для Deutsche Bank, но и для Европы как финансового центра», — сказал он.