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В США умер миллиардер, обвиненный в неуплате $2 млрд налогов

В октябре 2020 года миллиардеру Роберту Брокману предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на $2 млрд с помощью счетов в офшорных банках на Бермудах и в Швейцарии
Роберт Брокман
Роберт Брокман (Фото: Cindy / YouTube)

В США скончался миллиардер, бывший генеральный директор компании — разработчика софта для автомобильных дилеров Reynolds & Reynolds Роберт Брокман (Forbes оценивает его состояние в $4,7 млрд). Об этом агентству Bloomberg сообщила его адвокат Кэти Кенелли.

Брокман скончался поздно вечером 4 августа. Ему был 81 год. По словам Кенелли, бизнесмен страдал деменцией и в последнее время находился под медицинским наблюдением у себя дома.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Бизнесмен родился во Флориде и был программистом-самоучкой, пишет Bloomberg. Он начинал карьеру в IBM, где продавал программное обеспечение для автомобильных дилеров, а позже основал собственную компанию — Universal Computer Services (UCS), которая специализировалась на том же направлении. В 2006 году UCS приобрела одного из своих главных конкурентов — Reynolds & Reynolds, а Брокман возглавил объединенную компанию. У бизнесмена имеется более десяти патентов на ПО, а под его руководством Reynolds & Reynolds превратилась в компанию стоимостью около $5 млрд и с 5 тыс. сотрудников в штате, отмечает агентство.

В октябре 2020 года Министерство юстиции США предъявило бизнесмену обвинение в уклонении от уплаты налогов на рекордную сумму в истории штатов — $2 млрд. По данным налоговой службы, он в течение 20 лет скрывал часть своих доходов с помощью счетов в офшорных банках на Бермудских Островах и в Швейцарии. Его также обвинили в мошенничестве с ценными бумагами Reynolds & Reynolds. Брокман вины не признал, однако через месяц покинул компанию.

Через год после предъявления обвинений адвокаты сообщили, что у Брокмана диагностирована деменция, вызванная либо болезнью Паркинсона, либо болезнью Альцгеймера, либо и тем и другим. По мнению защиты, бизнесмен не в состоянии понять предъявленное обвинение и участвовать в процессе.

В мае 2022 года суд признал Брокмана дееспособным. В слушании он участвовал по видеосвязи из своей постели. Рассмотрение дела бизнесмена суд предварительно назначил на 23 февраля 2023 года.

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