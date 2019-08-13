Задорнов назвал далеким от реальности спор Орешкина с ЦБ о кредитах

Дискуссия о риске пузыря на рынке потребительского кредитования далека от реальности, считает глава «Открытия» Михаил Задорнов. О влиянии необеспеченных кредитов на качество роста экономики спорят ЦБ и Минэкономразвития

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Спор о роли потребкредитования в росте экономики переводит разговор о реальных причинах отсутствия экономического роста в другую плоскость, заявил в интервью РБК председатель правления банка « ФК Открытие», бывший министр финансов Михаил Задорнов.

Дискуссия между Центробанком и Минэкономразвития обострилась на Петербургском международном форуме, где глава министерства Максим Орешкин заявил, что из-за неустойчивых темпов роста необеспеченного потребительского кредитования в 2021 году в экономике может начаться рецессия. «2% ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30% в год. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», — перечислял он. Аналитики Центробанка вскоре написали, что потребкредитование оказывает положительное влияние на динамику потребления и ВВП. Рост экономики в первом квартале 2019 года мог бы снизиться до нуля, если бы не рост необеспеченного потребительского кредитования, отмечалось в докладе регулятора. Орешкин раскритиковал эту позицию: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой, — заявил он. — Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что долговая нагрузка населения в среднем умеренная. Считать, что «потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения», — по ее мнению, «большое преувеличение».

«Мне не очень понятно такое внимание к этой теме», — сказал Задорнов. «Думаю, она имеет очень отдаленное отношение к реальности и переводит разговор о реальных причинах того, почему в стране нет экономического роста, в совершенно иную плоскость», — отметил он.

За 2017 год долг россиян по кредитам вырос на 12,7%, в 2018-м — на 22,4%, но показать такие же темпы роста третий год подряд рынку потребкредитов не удастся, считает глава «ФК Открытие». «Согласно практике и здравому смыслу, рынок не может расти больше 20% три года подряд, если только государство специально не стимулирует такой рост. А оно настроено как раз дестимулировать», — напоминает Задорнов. ЦБ с 1 октября вводит показатель долговой нагрузки (ПДН), который усложнит банкам выдачу потребительских кредитов плохим заемщикам. Он будет рассчитываться как отношение дохода заемщика к необходимым платежам.

ПДН, безусловно, заметно охладит аппетиты основных игроков, просто потому что применение новых требований к резервированию на 3–4% снижает рентабельность этого бизнеса, говорит Задорнов. «Открытие» может сократить выдачу необеспеченных потребкредитов на 5–7%, не исключил он.