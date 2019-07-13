Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций резидентов

Документ должен устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства

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Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.

Проектом вносятся изменения в ст. 9 и 14 закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Указывается, что принятие законопроекта позволит устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства, связанных с компенсацией сумм НДС иностранцам при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно существующему законодательству расчеты с нерезидентами при валютных операциях производятся юрлицами-резидентами через банковские счета, а также путем перевода электронных денежных средств. Документ предлагает закрепить возможность выплаты компенсации НДС иностранцам в наличной валюте России. Кроме того, список валютных операций предлагается пополнить внесением или снятием наличной иностранной валюты юрлицами-резидентами в уполномоченных Федеральным казначейском банках, если счета открыты в этом ведомстве. Законопроект также предусматривает введение норм, согласно которым резиденты смогут без использования банковских счетов проводить операции с наличной иностранной валютой, связанные с командировками за рубеж.

В 2018 году в целом ряде российских регионов заработала пилотная программа tax free. В соответствии с ней иностранные туристы в случае совершения покупки на сумму не менее 10 тыс. руб. смогут вернуть сумму НДС при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза. В Минпромторге идею tax free объяснили желанием сделать более привлекательным шопинг для иностранцев в России.

По данным властей, с апреля по декабрь прошлого года иностранцы купили в России товары на 8 млрд руб. В основном речь шла о косметике, ювелирных украшениях, часах и бижутерии.