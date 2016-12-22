«Ведомости» узнали о тесте совместного проекта «Тинькофф» и Сбербанка

Тинькофф Банк и Сбербанк тестируют систему карточных переводов по номеру телефона, узнала газета «Ведомости». Издание уточняет, что Тинькофф Банк станет первым, кого Сбербанк допустит к своей системе карточных переводов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первым банком, который будет допущен к системе карточных переводов Сбербанка, станет Тинькофф Банк, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с участниками проекта.

​Собеседники издания рассказали, что в настоящее время проходит тестирование система переводов по номеру телефона между Сбербанком и Тинькофф Банком.

В настоящее время у обоих банков есть системы переводов по номеру телефона. Однако действуют они только внутри банков.

«Тинькофф банк» позволяет своим клиентам отправлять деньги и в другие банки, вводя лишь номер телефона получателя. Однако при этом не происходит автоматического зачисления средств: получатель должен ввести номер карты, пройдя по ссылке, которая приходит по sms.

Розничный банкир, имя которого издание не называет, рассказал, что Тинькофф банк уже давно хотел получить доступ к системе переводов Сбербанка, поскольку Сбербанк — главный игрок на этом рынке: на переводы по его картам приходится около 65% суммы всех переводов, которые совершили россияне в прошлом году.

Для Сбербанка это прежде всего возможность заработать — вряд ли переводы будут бесплатными, рассказал источник. Контрагента одной из сторон предположил, что клиенты будут платить за услугу около 1% от суммы перевода.

Ранее источник РБК рассказал, что Тинькофф Банк ведет переговоры о покупке сервиса «Кассир.ру». Эту информацию подтвердил РБК гендиректор и основной владелец сервиса Евгений Финкельштейн, не уточнив подробностей. Представитель Тинькофф Банка заявил, что «мы действительно общаемся с «Кассир.ру», но никаких деталей не раскрываем». Он лишь добавил, что банк постоянно ведет переговоры «с различными яркими проектами», чья деятельность комплементарна интересам группы «Тинькофф».



«Кассир.ру» продает билеты на различные мероприятия в 70 городах России. Кроме того, в группу входят билетные операторы в Прибалтике, на Украине, в Казахстане и Белоруссии.

