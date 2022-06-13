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Банк Японии сообщил о рекордном падении иены с 1998 года

Курс японской валюты упал до рекордных за 24 года значений — за один американский доллар просят 135 японских иен. Власти призвали смягчить денежно-кредитную политику, чтобы предотвратить негативные последствия для экономики
Фото: Shohei Miyano / Reuters
Фото: Shohei Miyano / Reuters

Обменный курс японской валюты снизился до рекордных значений с 1998 года, сейчас она торгуется на уровне 135 иен за доллар, сообщил управляющий Банка Японии Харухико Курода в комитете по урегулированию Палаты советников (верхняя палата японского парламента), передает портал Nikkei.

По его словам, курс на токийской валютной бирже упал во второй половине дня 13 июня, и падение «быстро прогрессирует». Происходящее негативно влияет на японскую экономику, поэтому власти должны «твердо» ее поддерживать, «продолжая смягчать денежно-кредитную политику», сказал он.

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Курс иены по отношению к доллару начал резко расти в 1990-х годах, когда $1 можно было приобрести за 80 японских иен. К 1998 году стоимость японской валюты резко упала до 130 иен за доллар, затем курс стабилизировался. В 2000-х и 2010-х годах $1 стоил около 100 японских иен. В январе 2022 года за один американский доллар предлагали 115 иен. В общей сложности с начала года валюта Японии обвалилась более чем на 16%, а за год — более чем на 22%.

Ранее, 10 июня, бывший главный экономист банка Goldman Sachs экономист Джим О'Нил допустил в беседе с Bloomberg, что курс иены может упасть и до 150 за доллар. Это может спровоцировать потрясения, сравнимые по масштабу с азиатским финансовым кризисом 1997 года, говорил он.

Специалисты агентства пришли к выводу, что обвал японской денежной единицы до уровня 150 иен за доллар может вынудить японский ЦБ начать интервенции либо вызвать девальвацию валют Китая и других азиатских стран ради сохранения конкурентоспособности экспорта.

Курс иены обвалился из-за расхождения между сверхмягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии и ожиданиями ужесточения политики других мировых центробанков. Японский регулятор проводит предельно мягкую политику, поддерживая отрицательную кредитную ставку, чтобы стимулировать экономику. В конце апреля регулятор сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в Банке Японии на уровне минус 0,1% годовых, а целевую доходность гособлигаций на десять лет — около нуля.

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Банк Японии ограничивает локальную доходность облигаций, чтобы стимулировать экономику, в то время как доходности казначейских облигаций США растут на фоне ожиданий роста процентных ставок Федеральной резервной системы США. Рост ставок в Соединенных Штатах делает более выгодным инвестирование в финансовые инструменты, номинированные в долларах. В этом году регулятор США дважды повысил ставку на фоне роста инфляции в стране до максимума за 40 лет.

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Теги
Татьяна Зыкина
иена Япония доллары курс валют
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