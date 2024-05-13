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Новое правительство 2024 ,  
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Хуснуллин допустил привязку условий семейной ипотеки к числу детей

Хуснуллин: условия семейной ипотеки могут привязать к числу детей
Сюжет
Новое правительство 2024
Семейная ипотека масштабная и помогает демографии, сейчас уточняется возможность привязки условий к числу детей, рассказал Хуснуллин. Путин поручил продлить ее до 2030 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство обсуждает возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках семейной ипотечной программы, привязанных к числу детей в семье, заявил и.о. вице-премьера Марат Хуснуллин в Госдуме. Там проходит заседание по его переназначению на должность вице-премьера.

«Совершенно [точно] будем продлевать семейную ипотеку для семей с детьми младше шести лет. Это решение уже принято. Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях, как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии», — сказал он (цитата по ТАСС).

Срок действия программы семейной ипотеки истекает 1 июля 2024 года. В ходе оглашения послания Федеральному собранию в конце февраля президент России Владимир Путин предложил продлить срок еще на шесть лет. Он также поручил увеличить срок действия семейной ипотеки с сохранением процентной ставки (не более 6%) для семей с детьми до шести лет включительно.

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Фото:Shutterstock

Сейчас на семейную ипотеку могут претендовать:

  • семьи, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, — по льготной ставке до 6% (5% для Дальневосточного федерального округа при рождении ребенка с 1 января 2019 года);
  • семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью;
  • родители усыновленных (удочеренных) детей (дата рождения одного из детей должна укладываться в срок действия программы).

Доля семейной ипотеки среди всех льготных ипотечных программ увеличивается. Как следует из сведений «Дом.РФ», в 2022 году на нее приходилось 36% от общего числа льготных выдач ипотеки, в 2023-м доля выросла до 46%, а в начале этого года достигла 51%.

Семейную ипотеку запустили в 2018 году. За прошедший период ею воспользовались свыше 940 тыс. семей, общая сумма выданных кредитов достигла 4,1 трлн руб.

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Марат Хуснуллин льготная ипотека Ипотека
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