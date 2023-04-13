ФНС обновила список автомобилей, попадающих под «налог на роскошь»

В частности, в список попали Audi, BMW, Mercedes Benz и российский Aurus. Осенью 2024 года их владельцы получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) добавила в список автомобилей, попадающих под «налог на роскошь», 449 моделей дороже 10 млн руб., сообщается на сайте ведомства.

Среди внесенных в список автомобилей — 275 моделей стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. не старше десяти лет и 174 модели дороже 15 млн руб., чей возраст не превышает 20 лет.

В перечень попали такие марки, как Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Rolls-Royce, Cadillac, Aurus, Bugatti.

«Налоговые органы направят [владельцам автомобилей] налоговые уведомления за 2023 год с применением коэффициента 3 в течение 2024 года по сроку уплаты не позднее 2 декабря 2024 года», — отметили в ФНС.

Налог на «роскошные» автомобили ввели в 2014 году. Налог на машины из специального перечня рассчитывается по особому коэффициенту. Предусмотрена разбивка по трем категориям: на автомобили стоимостью 3–5 млн руб., 5–10 млн руб. и 10–15 млн руб.

В конце января 2023 года Минпромторг, ФНС и Минфин предложили привязать расчет налога на роскошь для машин с годом выпуска и мощностью мотора, чтобы сократить число спорных ситуаций.

В марте Минпромторг допустил, что минимальный порог стоимости легковых автомобилей, на которые будет распространяться «налог на роскошь», будет поднят с 3 млн до 10 млн руб.

Эти изменения будут касаться автомобилей, приобретенных с 1 января 2022 года, уточнили в ведомстве.