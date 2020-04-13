Азиатские рынки отреагировали снижением цен на объявление сделки ОПЕК+

На торгах в Азии цена фьючерса нефти марки Brent упала на 1,29% на фоне завершения переговоров стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По состоянию на 2:03 мск ее стоимость составила $31,24 за баррель.

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса Brent с поставкой в июне снизилась на 0,57%, до $31,3. Чуть ранее она стоила $32,20 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки. Стоимость майского фьючерса WTI упала на 0,22%, до $22,71 за баррель.

По итогам видеоконференции 12 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить объемы производства нефти: в мае — июне будет действовать сокращение на 9,7 млн баррелей, в течение второго полугодия 2020 года страны ОПЕК+ будут сокращать добычу на 7,7 млн баррелей, а с 1 января 2021 года — 5,8 млн баррелей в сутки.

Базой отсчета для России и Саудовской Аравии будет 11 млн баррелей в сутки. Мексика настояла не отдельных условиях: вместо требуемых 400 тыс. баррелей в сутки она согласилась снизить добычу только на 100 тыс.

Сокращения нефтедобычи могут достичь 20 млн баррелей в день к началу июня (по сравнению с объявленными 9,7 млн барр.), с учетом возможных сокращений в таких странах, как Бразилия или Норвегия, а также естественной убыли добычи в США и Канаде, сообщило агентство S&P Global Platts со ссылкой на источники. Но перспективы этого пока не ясны, и сокращений может оказаться недостаточно для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение.