Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита

Согласно совместному исследованию СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», у половины россиян есть один или несколько кредитов. При этом каждый пятый из них не знает условий кредита или размера процентов по нему

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Один или несколько кредитов есть у 50% россиян, показал совместный опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть у РБК). Исследование о финансовой грамотности и планировании личного бюджета было проведено с 26 февраля по 3 марта, в нем участвовали 1500 респондентов из всех федеральных округов в возрасте от 18 лет.

Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным регионом — кредиты есть у 72,7% респондентов. На втором месте оказался Красноярский край (64%), а на третьем Тюменская область (62,9%). В пятерку также вошли Бурятия и Приморский край — кредиты есть у 61,9% и 61,5% респондентов соответственно.

Меньше всего кредитов берут в Астраханской области (41,9%), Санкт-Петербурге (38%), Краснодарском крае (37,3%), Кабардино-Балкарии (37%) и Москве (34,5%).

При этом каждый пятый участник опроса, у которого есть кредит, признался, что не знает его условий или размера процентов по нему.

По данным исследования, грамотно распоряжаться своими доходами умеют 72,2% участников опроса. Не умеют контролировать бюджет более четверти респондентов (27,8%).