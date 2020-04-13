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Финансы ,  
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Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита

Согласно совместному исследованию СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», у половины россиян есть один или несколько кредитов. При этом каждый пятый из них не знает условий кредита или размера процентов по нему
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Один или несколько кредитов есть у 50% россиян, показал совместный опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть у РБК). Исследование о финансовой грамотности и планировании личного бюджета было проведено с 26 февраля по 3 марта, в нем участвовали 1500 респондентов из всех федеральных округов в возрасте от 18 лет.

Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным регионом — кредиты есть у 72,7% респондентов. На втором месте оказался Красноярский край (64%), а на третьем Тюменская область (62,9%). В пятерку также вошли Бурятия и Приморский край — кредиты есть у 61,9% и 61,5% респондентов соответственно.

Меньше всего кредитов берут в Астраханской области (41,9%), Санкт-Петербурге (38%), Краснодарском крае (37,3%), Кабардино-Балкарии (37%) и Москве (34,5%).

При этом каждый пятый участник опроса, у которого есть кредит, признался, что не знает его условий или размера процентов по нему.

По данным исследования, грамотно распоряжаться своими доходами умеют 72,2% участников опроса. Не умеют контролировать бюджет более четверти респондентов (27,8%).

Опрос проводился с 26 февраля по 3 марта, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов.

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Финансы

Учет своих доходов и расходов ведет большая часть респондентов (56,5%). Из тех, кто контролирует личный и семейный бюджет, 81% предпочитают фиксировать траты на бумаге, а 18,5% — при помощи мобильных приложений.

В марте банки зафиксировали всплеск роста на кредиты наличными и займы на покупку товаров. Так, согласно данным «Открытия», спрос на кредиты наличными вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению опрошенных РБК экспертов, всплеск потребительской активности вызвали эпидемия коронавируса и падение рубля (18 марта на фоне обвала цен на нефть курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил планку 80 руб.). На спрос также повлияло ожидание клиентами роста кредитных ставок.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: опрос, «Росгосстрах», «Открытие», кредиты
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