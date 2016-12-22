ЦБ отозвал лицензию у банка из третьей сотни

В Центробанке заявили, что проблемы в деятельности Конфидэнс Банка возникли из-за использования рискованной бизнес-модели

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Центральный банк России с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Конфидэнс Банк»​, зарегистрированного в Костроме. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Регулятор уточнил, что по состоянию на 1 марта эта кредитная организация занимала 271-е место в банковской системе России.

«Проблемы в деятельности ООО КБ «Конфидэнс Банк» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества», — говорится в сообщении.

В Центробанке отметили, что Конфидэнс Банк не соблюдал требований законодательства и нормативных актов Банка России. При этом, как отмечается в сообщении, ЦБ неоднократно применял в отношении него меры надзорного реагирования, в частности четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако, как уточнил регулятор, руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. «В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Конфидэнс Банк» с рынка банковских услуг», — добавили в Центробанке.

С 13 апреля Банк России также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации АО «Лидер». По данным ЦБ, по состоянию на 1 марта по величине активов она занимала 488-е место в российской банковской системе и не была участником системы страхования вкладов. Причиной отзыва лицензии стали регулярные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России.