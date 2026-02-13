 Перейти к основному контенту
Пресс-конференция Набиуллиной после снижения ставки ЦБ. Трансляция

Появилось видео с пресс-конференции Набиуллиной после снижения ставки ЦБ

Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., теперь она составляет 15,5%. Чем вызвано решение регулятора и какие прогнозы по экономическому развитию в России есть у него — на пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ЦБ ключевая ставка Эльвира Набиуллина
