Пресс-конференция Набиуллиной после снижения ставки ЦБ. Трансляция
Появилось видео с пресс-конференции Набиуллиной после снижения ставки ЦБ
Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., теперь она составляет 15,5%. Чем вызвано решение регулятора и какие прогнозы по экономическому развитию в России есть у него — на пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
