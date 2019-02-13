Средняя выплата по ОСАГО через суд выросла на 20%

Число судебных решений по ОСАГО против страховщиков в 2018 году упало на 20%, но на столько же выросла средняя сумма выплат по одному иску — до 120 тыс. руб. Снижению числа взысканий помог переход на натуральное возмещение ущерба

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За 2018 год количество судебных решений по искам автовладельцев к страховым компаниям, касающимся выплат по ОСАГО, сократилось по сравнению с 2017-м на 20%, следует из данных, предоставленных РБК Российским союзом автостраховщиков (РСА). Всего за год было вынесено 283 тыс. решений в пользу автовладельцев. Общая сумма присужденных судом выплат осталась практически на уровне 2017 года — 34 млрд руб. против 35 млрд руб. соответственно. Таким образом, средняя выплата по одному судебному решению в 2018 году выросла на 21% и достигла 120,1 тыс. руб.

В прошлом году выросли и нестраховые выплаты компаний (расходы на юристов, пени, неустойки) — их размер составил 55% (18,7 млрд руб.) от общей суммы выплат, тогда как в 2017 году они были несколько ниже и составляли 53% (18,5 млрд руб.). Увеличилась и средняя сумма судебных штрафов, которые на страховую компанию накладывает суд, — если в 2017 году средний штраф составлял 50 тыс. руб., то в 2018 году он вырос до 70 тыс. руб.

«Переход на натуральное возмещение и активная позиция властей в отдельных регионах позволила снизить количество страховых судов», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс. Однако, по его словам, сейчас статистика стала гораздо более явно отражать стремление «автоюристов» заработать на судебных делах. «Об этом свидетельствуют как возросшая сумма среднего судебного штрафа, так и то обстоятельство, что при существенном снижении количества судебных дел общая сумма выплат по судам осталась почти неизменной», — отмечает Юргенс.

Рост выплат на одно обращение при сокращении общего числа обращений в суд — «прекрасная» иллюстрация увеличения стоимости запчастей и стоимости ремонтных работ, назвал одну из причин официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук.

Страховщики несколько лет жалуются на деятельность недобросовестных юристов, которые скупают права требования к страховщикам, фальсифицируют ДТП и экспертизы. Их деятельность привела в том числе к возникновению проблемы так называемых токсичных регионов (некоторые республики Северного Кавказа, Краснодарский край, Волгоградская область и ряд других), где убыточность по ОСАГО из-за взысканий по судам была настолько высока, что страховщики старались не привлекать там клиентов, а в итоге автомобилисты в этих регионах сталкивались с большими проблемами при покупке полисов.

По данным ЦБ, в 2017 году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб. В 2018 году ситуация изменилась: по итогам года страховые компании выплатили по ОСАГО 142,2 млрд руб. — на 21% меньше, чем годом ранее. Президент РСА Игорь Юргенс объяснял снижение убытков успешной борьбой с мошенничеством в ОСАГО. «Мы отмечаем как улучшение ситуации в ряде регионов, так и снижение частоты страховых событий по ОСАГО в целом по России», — пояснял он. Еще одна причина такого положения дел — практика урегулирования убытков в натуральной форме, которое лишает автоюристов возможности получать со страховых компаний дополнительные деньги из-за судебных накруток, говорил глава РСА.