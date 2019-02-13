Средняя выплата по ОСАГО через суд выросла на 20%

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,30 -0,35 EUR Бирж. 74,92 -0,35 Brent 65,54 2,76% USD Нал. 66,71 66,08 EUR Нал. 75,65 74,90 USD ЦБ 66,70 0,16 EUR ЦБ 75,25 0,20 EUR/USD 1,1297 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 683,00 6,55 IMOEX 2 490,16 1,19% RTSI 1 177,50 1,83% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 66,7 (+0,16) Quote, 15 фев, 13:39
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 75,25 (+0,2) Quote, 15 фев, 13:39
Лавров пожалел не понимающих бессмысленности санкций американцев Политика, 17:16 Россия начала поставлять Саудовской Аравии автоматы Калашникова Политика, 16:46 «Реал» на своем поле проиграл аутсайдеру испанской лиги Спорт, 16:38 Орешкин предложил ввести общественный контроль над сбором статистики Экономика, 16:37 На соборе в Солсбери повесили российский флаг Политика, 16:30 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 16:15 «Калашников» показал видео испытаний самоподрывающегося беспилотника Общество, 15:58 СК опубликовал кадры массовой драки в Москве Общество, 15:34 МИД Ирана вызвал посла Пакистана из-за теракта на границе Политика, 15:11 Reuters узнал о заморозке счетов PDVSA в Газпромбанке Политика, 15:00 От нейлона до дакрона: какие модные эксперименты меняли мир РБК и Porsche, 14:41 Биатлонист Евгений Гараничев извинился за опоздание на гонку Спорт, 14:33 Волкер заявил о взятой Россией паузе на переговорах по Украине Политика, 14:33 В Петербурге после звонка о «минировании» эвакуировали Мариинский театр Общество, 14:26
Финансы ,  
0 
Средняя выплата по ОСАГО через суд выросла на 20%
Число судебных решений по ОСАГО против страховщиков в 2018 году упало на 20%, но на столько же выросла средняя сумма выплат по одному иску — до 120 тыс. руб. Снижению числа взысканий помог переход на натуральное возмещение ущерба
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За 2018 год количество судебных решений по искам автовладельцев к страховым компаниям, касающимся выплат по ОСАГО, сократилось по сравнению с 2017-м на 20%, следует из данных, предоставленных РБК Российским союзом автостраховщиков (РСА). Всего за год было вынесено 283 тыс. решений в пользу автовладельцев. Общая сумма присужденных судом выплат осталась практически на уровне 2017 года — 34 млрд руб. против 35 млрд руб. соответственно. Таким образом, средняя выплата по одному судебному решению в 2018 году выросла на 21% и достигла 120,1 тыс. руб.

В прошлом году выросли и нестраховые выплаты компаний (расходы на юристов, пени, неустойки) — их размер составил 55% (18,7 млрд руб.) от общей суммы выплат, тогда как в 2017 году они были несколько ниже и составляли 53% (18,5 млрд руб.). Увеличилась и средняя сумма судебных штрафов, которые на страховую компанию накладывает суд, — если в 2017 году средний штраф составлял 50 тыс. руб., то в 2018 году он вырос до 70 тыс. руб.

«Переход на натуральное возмещение и активная позиция властей в отдельных регионах позволила снизить количество страховых судов», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс. Однако, по его словам, сейчас статистика стала гораздо более явно отражать стремление «автоюристов» заработать на судебных делах. «Об этом свидетельствуют как возросшая сумма среднего судебного штрафа, так и то обстоятельство, что при существенном снижении количества судебных дел общая сумма выплат по судам осталась почти неизменной», — отмечает Юргенс.

Рост выплат на одно обращение при сокращении общего числа обращений в суд — «прекрасная» иллюстрация увеличения стоимости запчастей и стоимости ремонтных работ, назвал одну из причин официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук.

Страховщики несколько лет жалуются на деятельность недобросовестных юристов, которые скупают права требования к страховщикам, фальсифицируют ДТП и экспертизы. Их деятельность привела в том числе к возникновению проблемы так называемых токсичных регионов (некоторые республики Северного Кавказа, Краснодарский край, Волгоградская область и ряд других), где убыточность по ОСАГО из-за взысканий по судам была настолько высока, что страховщики старались не привлекать там клиентов, а в итоге автомобилисты в этих регионах сталкивались с большими проблемами при покупке полисов.

По данным ЦБ, в 2017 году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб. В 2018 году ситуация изменилась: по итогам года страховые компании выплатили по ОСАГО 142,2 млрд руб. — на 21% меньше, чем годом ранее. Президент РСА Игорь Юргенс объяснял снижение убытков успешной борьбой с мошенничеством в ОСАГО. «Мы отмечаем как улучшение ситуации в ряде регионов, так и снижение частоты страховых событий по ОСАГО в целом по России», — пояснял он. Еще одна причина такого положения дел — практика урегулирования убытков в натуральной форме, которое лишает автоюристов возможности получать со страховых компаний дополнительные деньги из-за судебных накруток, говорил глава РСА.

Автор: Екатерина Литова
Теги: страховые компании, ОСАГО
Материалы по теме
МВД не удалось запустить систему проверки ОСАГО с помощью дорожных камер
Общество
В России вступили в силу изменения тарифов ОСАГО
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter