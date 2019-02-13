Овощебазы и проект Захи Хадид: какие активы собрал банк плохих активов ЦБ

Банк «Траст», собрав плохие активы санированных банков, вошел в топ-10 крупнейших владельцев коммерческой недвижимости. Это 1,5 млн кв. м торговых и офисных центров, складов и овощебаз. Их качество вызывает у экспертов вопросы

Бизнес-центр Dominion Tower архитектора Захи Хадид (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Банк «Траст», на базе которого ЦБ в 2018 году создал банк непрофильных активов (БНА), стал одним из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в России, рассказал на пресс-конференции его президент Александр Соколов. В БНА передавали проблемные активы «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк, отправленные на санацию во второй половине 2017 года. В итоге «Траст» аккумулировал активы почти на 2 трлн руб. по балансу, а под его управлением оказалось 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости, сообщил Соколов.

По его словам, задача «Траста» — выжать из объектов максимальную эффективность, реформировать пул арендаторов, обеспечить стабильный рентный поток и дальше уже продать как бизнес. «Банк будет продавать недвижимость на пике доходности и планирует распродать активы в этой сфере за пять лет», — поделился планами глава банка. По этой причине «Траст» отказался от срочной распродажи недвижимости (fire sale), хотя на это и рассчитывал рынок, добавил Соколов.

Он не назвал текущую доходность объектов, отметив, что в целом по рынку доходность на капитал в коммерческой недвижимости составляет от 10 до 20% в зависимости от расположения.

Доля недвижимости на балансе банка составляет 14%, основная часть приходится именно на коммерческую недвижимость. «Это одна из наиболее эффективных для нас частей портфеля. Там, естественно, и переоцененные активы, но тем не менее этот актив понятен», — отметил Соколов.