Минюст может получить доступ к банковской тайне

Министерство юстиции подготовило законопроект, согласно которому ведомство может получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Подготовленный проект поправок в ст. 26 федерального закона «О банках и банковской деятельности» предполагает включение Минюста в перечень организаций и ведомств, которые имеют право на получение сведений, являющихся банковской тайной.

В ведомстве отметили, что проект закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом надзора за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). «Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в министерстве.

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