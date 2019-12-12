Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб.

Рубль укрепляется на новостях об успешных торговых переговорах между США и Китаем

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг продолжается укрепление рубля. В 17:50 мск стоимость евро на бирже впервые более чем за два месяца опустилась ниже отметки 70 руб. На минимуме курс евро опустился до отметки 69,77 руб., что на 68 коп. или 0,96% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В предыдущий раз дешевле 70 руб. евро на Московской бирже стоил 24 сентября 2019 года. При этом ниже отметки 69,77 руб. его цена не опускалась с 12 марта 2018 года.

Курс доллара на Московской бирже 12 декабря опустился до отметки 62,7375 руб., что на 53,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Дешевле 63 руб. доллар на Московской бирже стоит впервые с 25 июля 2019 года.

Курс рубля поддержали новости о торговых переговорах между США и Китаем, комментирует главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщила о предложении представителей США вдвое сократить пошлины на китайские товары, на сумму около $360 млрд. Это предложение в моменте очень поддерживает рубль, констатирует Евдокимова.

«Последняя макростатистика свидетельствует о том, что сроки рецессии в США отодвигаются на 2021 год, при этом ФРС четко дала понять, что пока не будет повышать ставки. ЕЦБ продолжает скупку активов, что также способствует спросу на риск. Реальные процентные ставки в России остаются положительными», — добавляет старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.