Долларовый индекс Московской биржи достиг рекордной за шесть лет отметки

Долларовый индекс Московской биржи достиг рекордной за шесть лет отметки

Значение индекса РТС в ходе торгов в четверг превысило 1491 пункт. В предыдущий раз выше этой отметки индекс поднимался 31 октября 2013 года

Фото: Олег Яковлев / РБК

Значение индекса РТС, при расчете которого учитываются долларовые цены торгуемых на Московской бирже акций крупнейших компаний России, впервые за шесть лет поднялось выше отметки 1490 пунктов, следует из материалов торгов. На пике 12 декабря значение индекса достигло отметки 1491,84 пункта, что на 1,96% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В предыдущий раз выше достигнутого в четверг максимума значение индекса РТС поднималось 31 октября 2013 года (1495,6 пункта). Уже в следующем году значение индекс опустилось ниже 600 пунктов. Абсолютного максимума индикатор достигал 19 мая 2008 года, тогда он поднимался до 2498,1 пункта.

Значение рублевого индекса Московской биржи 12 декабря поднималось до 2994,49 пункта, что на 1,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Однако при этом индекс остался ниже планки в 3 тыс. пунктов, которую впервые в истории перевалил 7 ноября 2019 года.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов полагает, что «мажорным настроениям» на российском фондовом рынке способствует позитивная конъюнктура на внешних финансовых и сырьевых рынках, обусловленная ожиданиями глобальными игроками отказа Белого дома от введения 15 декабря пошлин на китайский импорт.

«Помимо внешних факторов в преддверии завтрашнего заседания Банка России по ключевой процентной ставке подъему индекса РТС способствует укрепляющийся к своим ноябрьским максимумам курс рубля. В случае продолжения позитива на глобальных рынках валютный бенчмарк может протестировать уровень 1520 пунктов», — отметил Дроздов.