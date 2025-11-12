В Турции ограничили снятие наличных ночью из-за мошенников
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) ввело ограничения на снятие наличных с кредитных карт в ночное время из-за роста числа кибератак на банковские системы и случаев мошенничества, сообщает Milliyet.
Согласно новому регламенту, с 22:00 до 6:00 для снятия наличных с кредитной карты потребуется подтвердить личность: карта должна иметь ID-чип, а у пользователя должен быть телефон, поддерживающий технологию NFC. В иных случаях снятие наличных возможно только в дневное время, когда ограничения снимаются.
Как пишет Milliyet, с ростом лимитов по кредитным картами и распространением мобильного банкинга участились случаи, когда мошенники взламывают учетные записи пользователей и совершают транзакции в ночное время. Ожидается, что новая мера предотвратит подобное.
С 1 сентября российские банки перед выдачей наличных обязаны проверять, не совершается ли операция под влиянием мошенников, используя специальный перечень признаков подозрительных транзакций, опубликованный на сайте ЦБ.
Если операция покажется банку подозрительной, он может на двое суток установить лимит на выдачу наличных — не более 50 тыс. руб. в день. Одновременно банк должен уведомить клиента о причине введения ограничений.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций