В Турции ограничили снятие наличных ночью из-за мошенников

С 22:00 до 6:00 в Турции можно будет снять наличные с кредитной карты только с подтверждением через ID-чип и телефон с NFC. Меры связаны с ростом числа случаев взлома банковских аккаунтов и мошеннических операций ночью

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) ввело ограничения на снятие наличных с кредитных карт в ночное время из-за роста числа кибератак на банковские системы и случаев мошенничества, сообщает Milliyet.

Согласно новому регламенту, с 22:00 до 6:00 для снятия наличных с кредитной карты потребуется подтвердить личность: карта должна иметь ID-чип, а у пользователя должен быть телефон, поддерживающий технологию NFC. В иных случаях снятие наличных возможно только в дневное время, когда ограничения снимаются.

Как пишет Milliyet, с ростом лимитов по кредитным картами и распространением мобильного банкинга участились случаи, когда мошенники взламывают учетные записи пользователей и совершают транзакции в ночное время. Ожидается, что новая мера предотвратит подобное.

С 1 сентября российские банки перед выдачей наличных обязаны проверять, не совершается ли операция под влиянием мошенников, используя специальный перечень признаков подозрительных транзакций, опубликованный на сайте ЦБ.

Если операция покажется банку подозрительной, он может на двое суток установить лимит на выдачу наличных — не более 50 тыс. руб. в день. Одновременно банк должен уведомить клиента о причине введения ограничений.