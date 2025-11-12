Россияне вдвое нарастили спрос на рефинансирование кредитов

С начала осени российские заемщики стали активнее запрашивать у банков пересмотр условий по кредитам, выяснил РБК. До бума рефинансирования еще далеко, но уже сейчас для некоторых клиентов эта опция может быть выгодна

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В сентябре—октябре 2025 года россияне стали активнее запрашивать у банков рефинансирование кредитов ради снижения платежной нагрузки, следует из данных финансового маркетплейса «Банки.ру» (есть у РБК). По оценкам сервиса, в осенние месяцы число заявок на рефинансирование потребкредитов выросло вдвое по сравнению с августом. Последний раз такой всплеск интереса клиентов на эту опцию наблюдался в начале года, уточнили в компании.

Рост заявок на рефинансирование кредитов, ранее взятых по высоким ставкам, действительно появился в сентябре—октябре, но пока его нельзя назвать взрывным, отмечает гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. Он поясняет, что в абсолютном выражении число таких сделок невелико, а относительный прирост заметный, поскольку раньше рефинансирование было сведено практически к нулю. По данным «Скоринг Бюро», в основном клиенты берут новые кредиты для замещения имеющихся в сегменте ипотеки.

Активизацию интереса заемщиков к рефинансированию подтверждают и некоторые крупные банки.

«Мы также фиксируем рост спроса клиентов на рефинансирование кредитов в 3–4 раза по сравнению с первой половиной 2025 года», — сообщил РБК представитель «Сбера». По его словам, потребители в основном замещают новыми ссудами имеющиеся кредитки и потребкредиты.

В ВТБ не дали оценок тому, насколько клиентам интересно рефинансирование потребкредитов, но там фиксируют активизацию спроса на пересмотр условий по ипотеке. «В сентябре—октябре число заявок в ВТБ выросло примерно втрое по сравнению со средними показателями первой половины года, абсолютное большинство — заявки на рефинансирование рыночных кредитов. Важно отметить, что такой значительный рост объясняется эффектом низкой базы», — отметил представитель госбанка.

На фоне устойчивого цикла снижения ключевой ставки спрос на рефинансирование ипотеки постепенно восстанавливается, подтвердила директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина. По ее оценкам, в сентябре—октябре число таких заявок от клиентов «кратно выросло по сравнению со среднемесячными значениями первой половины 2025 года».

В Абсолют Банке всплеска числа сделок рефинансирования не наблюдали, указав, что организация сейчас выдает преимущественно льготную ипотеку, а не прочие виды кредитов. В остальных банках не ответили на запрос РБК.

Какие факторы подогревают спрос на рефинансирование кредитов

«Средняя ставка по потребительским кредитам в октябре снизилась до 27,8%, что на 1,5 процентного пункта меньше, чем было в июле после первого за долгое время снижения ключевой ставки. Вместе со ставкой снизился и показатель полной стоимости кредита (ПСК) — до 28,9%. Это сделало рефинансирование доступнее для заемщиков, особенно если они брали кредиты по запредельно высоким ставкам», — объясняет руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

В сегменте рыночной ипотеки средние ставки с начала июля потеряли около 3,3 процентного пункта, на 31 октября они составляли 21,2%, следует из данных «Дом.РФ» по топ-20 банкам.

Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в июне этого года. С тех пор ключевая ставка снизилась с 21 до 16,5%. На последнем заседании регулятор уменьшил показатель на 0,5 п.п., повторив сигнал, что снижение ставки на ближайших заседаниях не предопределено. На этом фоне участники рынка ухудшили свои прогнозы по темпам смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в этом и следующем году.

Снижение ставки ЦБ на 4,5 п.п. — необходимый, но не достаточный триггер для масштабного тренда на рефинансирование, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он указывает, что стоимость кредитов на такие цели все еще остается высокой.

Спрос на рефинансирование могут поддерживать высокая долговая нагрузка некоторых заемщиков, которые вынуждены оптимизировать свои обязательства, высокий объем реструктуризаций ссуд в этом году, а также усиление конкуренции банков за «новые выдачи», перечисляет Гришунин.

«Одной лишь динамики процентной ставки недостаточно для устойчивого роста рефинансирования. Важную роль играют также кредитная политика банков, их готовность предлагать конкурентоспособные продукты, а также общая макроэкономическая стабильность и платежеспособность заемщиков», — соглашается директор по развитию финансовых продуктов сервиса «Сравни» Магомед Гамзаев.

Как банки одобряют запросы клиентов на рефинансирование По оценкам «Банки.ру», к четвертому кварталу 2025 года кредиторы начали смягчать условия рефинансирования для заемщиков. Например, почти 60% подобных продуктовых предложений банков уже не содержат обязательного условия о том, что клиент должен внести обеспечение или залог по новому кредиту. В начале года показатель был на уровне 45%. Кроме того, за этот период минимальная доступная сумма кредита на цели рефинансирования упала почти вдвое — с 210 тыс. до 120 тыс. руб. Ощутимый прирост числа заявок на перекредитование не означает, что банки столь же активно одобряют такие ссуды, говорит Солдатенкова. Она указывает, что участники рынка сохраняют строгий подход к оценке заемщиков из-за жесткого регулирования выдач новых кредитов со стороны ЦБ. «Как результат, банки сосредотачиваются на работе преимущественно с заемщиками хорошего кредитного качества, а многие клиенты, предъявляющие интерес к рефинансированию, могут не попадать в этот пул по причине того, что оформляли кредиты в период высоких ставок и могли выйти на просрочку или же из-за выросшей с момента оформления изначального кредита долговой нагрузки», — замечает эксперт.

Когда в России начнется бум рефинансирования

Опрошенные РБК эксперты ожидают, что действительно массовым рефинансирование кредитов станет в 2026 году, причем, скорее, во втором полугодии. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, в следующем году среднее значение ключевой ставки составит 13–15% годовых, а ниже 10% показатель может снизиться уже в 2027-м.

В 2026–2027 годах всплеск рефинансирования практически неизбежен, считает Юрий Беликов, управляющий директор «Эксперт РА»: «Банкам придется рефинансировать долги своих клиентов или терять их, поскольку иначе они наверняка найдут другую кредитную организацию, готовую путем рефинансирования заполучить новых клиентов с подтвержденной платежной дисциплиной. Наиболее актуально это будет для потребительских кредитов, по которым во втором полугодии 2026 года, вероятно, можно будет рассчитывать на полуторакратное снижение процентной нагрузки относительно той, что образовывалась при оформлении соответствующих кредитов с осени 2024 года по весну 2025 года».

Гришунин прогнозирует несколько волн рефинансирования: в феврале-марте, в мае-июне и в ноябре-декабре. «Пик активности ожидается во втором квартале 2026 года, преимущественно в сегменте ипотечного и крупного потребительского кредитования», — говорит он.

«Скорее всего, волна рефинансирования в следующие периоды будет отличаться от предыдущих периодов снижения ставок тем, что один и тот же ипотечный кредит будет проходить рефинансирование несколько раз», — замечает Лагуткин.

Стоит ли спешить с рефинансированием

«Традиционно считается, что рефинансировать кредит имеет смысл, если новая ставка хотя бы на 2 п.п. ниже старой. Потому что на заключение договора, комиссии, сбор документов и так далее тоже тратятся ресурсы — как раз те самые 1,5–2%. Поэтому в условиях снижения ключевой ставки (а значит, и ставки по кредитам) на 4,5 п.п. за последние полгода рефинансирование можно признать экономически целесообразным», — отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

«Если кредит на десять лет на сумму 10 млн руб., оформленный по ставке 25%, рефинансировать по ставке 20% на такой же срок и сумму, то ежемесячный платеж сократится примерно на 15%. При этом выгоднее всего рефинансировать в первые годы обслуживания кредита, так как в этом случае только примерно 10% ежемесячного платежа идет на погашение основного долга — остальное проценты», — приводит пример директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Если же кредит оформлен на короткий срок, например на два года, то выгода тоже есть, хотя и не так значительна, продолжает он.

Универсальной стратегии для заемщиков не существует, считает Солдатенкова: «При принятии решения о рефинансировании следует отталкиваться от расчета ожидаемой экономии от процедуры с учетом всех дополнительных затрат (страхование, оценка — если кредит залоговый и др.). В случае аннуитетного графика платежей (одинаковых на всем сроке кредита. — РБК) может иметь смысл подать заявку как можно быстрее, так как это поможет максимально сэкономить на переплате по кредиту с высокой ставкой».

Клиенту также стоит учитывать, высоки ли его шансы на одобрение нового кредита. «Принимая во внимание текущий тренд на рынке, может иметь смысл подождать и не расширять свою кредитную историю записями об отказах, особенно если есть сомнения насчет получения положительного решения. С другой стороны, пока что предпосылок для резкого снижения ключевой ставки нет, ввиду чего ждать ощутимо более выгодных условий по сравнению с наблюдаемыми в тарифах сейчас может быть нецелесообразно», — рассуждает Солдатенкова.

Правильная тактика рефинансирования — это очень условное понятие, убежден Беликов. Он подчеркивает, что в некоторых случаях клиент принимает такое решение вынужденно, когда без снижения ставки по кредиту есть риск выхода на просрочку.

«В таких случаях зачастую стоит вопрос как можно более оперативного снижения долговой нагрузки, а не ожидания наиболее подходящего момента», — говорит аналитик. Если же «обслуживание долга идет своим нормальным ходом», клиенты могут не торопиться, полагает Беликов: «Может быть, есть смысл дождаться следующего года, оценить ход цикла снижения ключевой ставки и действовать, исходя из этих наблюдений. Например, подать заявку на рефинансирование где-нибудь в районе весны следующего года, если к тому времени регулятор сделает еще несколько последовательных шагов по смягчению ДКП».

«Сейчас нужно «дергаться» заемщикам со ставками 20% [и выше], остальным рациональное поведение предполагает мониторить рынок и быть готовыми к рефинансированию в первом-втором квартале 2026 года», — соглашается Гришунин. Но он при этом предупреждает, что ожидания по скорости снижения ставки ЦБ сейчас могут быть «чересчур оптимистичными».