СМИ узнали о проверке банков на готовность к снятию биометрии

Центробанк России проводит опросы банков и их филиалов на предмет готовности к сбору биометрических данных, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Топ-менеджер одного из региональных банков рассказал газете, что организация в пятницу получила от ЦБ письмо с требованием доложить о процессе сбора биометрии. Собеседник газеты в банке из топ-20 рассказал, что руководителей филиалов банка пригласили в управление ЦБ для доклада о процессе внедрения сбора биометрии.
«На встрече с регулятором были представители сразу нескольких кредитных организаций, работающих в регионе. И всем задавали одни и те же вопросы: ведется ли сбор, и если нет, то когда начнется и какова готовность», — рассказал газете собеседник.
В июле стартовал сбор данных для Единой биометрической системы, около 400 отделений банков в 140 городах должны были начать собирать биометрические данные, говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. К концу года к сбору биометрии банки должны были подключить 20% своих отделений (4 тыс. отделений).
Как отмечает «Коммерсантъ», согласно «Карте точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрию», которую составляет Центробанк, во всей России биометрию сейчас принимают всего 355 банковских отделений, что не соответствует даже первоначально заявленным цифрам.
В будущем у Банка России появится возможность борьбы с банками, затягивающими внедрение биометрии. Нормативный документ для проверок соблюдения требований по сбору биометрии готов и находится на регистрации в Минюсте, пишет газета. Документ позволит штрафовать банки в размере до 0,1% минимального уставного капитала, а также вводить ограничения на проведение кредитной организацией отдельных операций.