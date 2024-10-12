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Финансы ,  
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Нацбанк Украины назвал срок появления «дерусифицированных» копеек

Нацбанк Украины: первые шаги вместо копеек могут появиться в начале 2025-го
С инициативой «дерусифицировать» копейки, заменив их на шаги (мелкие монеты, ходившие на западной Украине в XVI–XVII веках), Нацбанк Украины выступил в сентябре. Глава НБУ не исключил, что первые шаги появятся в начале 2025 года
Фото: Mykola Tys / SOPA Images / Sipa USA / Reuters
Фото: Mykola Tys / SOPA Images / Sipa USA / Reuters

Украинские разменные монеты — шаги, — которые должны прийти на смену привычным копейкам, могут появиться уже в первом полугодии 2025 года, сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, передает УНИАН.

Условием для этого он назвал поддержку Верховной радой соответствующего законопроекта, разработанного регулятором в начале сентября.

Дополнительные расходы, по словам Пышного, в случае замены копейки на шаг не потребуются, так как достаточно будет просто «изменить настройки». «На 2025 год у нас запланирована чеканка около 20 млн монет номиналом 50 копеек вместо тех, что уже используются. Если будет принято соответствующее решение по шагам, то мы просто обеспечим необходимые настройки и станем чеканить уже 50 шагов», — сказал он.

Соотношение между шагом и копейкой останется 1:1, а регулятор разработает дизайн и определит порядок введения шагов в эксплуатацию и сроки изъятия копеек из оборота, добавил глава Нацбанка.

Нацбанк Украины инициировал дерусификацию копеек
Финансы
Фото:aquatarkus / Shutterstock

Шагом назывались мелкие монеты, ходившие на территории нынешней западной Украины в XVI–XVII веках. Необходимость переименования привычных копеек в Нацбанке Украины объяснили восстановлением исторической справедливости, возрождением исторических традиций в денежном обороте и содействием дерусификации.

«Название «копейка» фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, чисто украинское слово для обозначения разменных монет — это слово «шаг», — пояснял в сентябре Пышный.

В последний раз шаги использовались на Украине более века назад — гривны существовавшей до 1920 года Украинской народной республики (УНР) делились на 100 шагов. Правда, тогда шаги были не монетами, а марками — в обращении находились бумажные деньги номиналом 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. 

После распада СССР мелким монетам независимой Украины предлагалось вернуть название «шаг», однако в 1992 году было выбрано название «копейка».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Нацбанк Украина Россия Копейка монеты деньги
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