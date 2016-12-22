Греф назвал атаковавшую ПИР-банк хакерскую группировку

Ответственность за хакерскую атаку на ПИР-банк лежит на группировке Carbanak. Об этом на Международном конгрессе по информационной безопасности заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

«Нападение провела преступная группа Carbanak», — сказал он, уточнив, что для проникновения в защищенный периметр компании группировка использовала одноименный вирус.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в результате хакерской атаки московский ПИР-банк потерял более 58 млн руб. на корсчете в ЦБ России, при этом большая часть денег утеряна безвозвратно.

Отмечалось, что атака произошла в ночь на 4 июля. По основной версии, вирус проник в системы кредитной организации через фишинговое письмо. Далее деньги были выведены с корсчета веерной рассылкой на карты физлиц в 22 банках.​​









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