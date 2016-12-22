ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,55 62,76 EUR Нал. 74,41 73,55 USD Бирж. 63,22 +0,11 EUR Бирж. 74,01 +0,22 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6495,20 -122,90 IMOEX 2326,58 -0,86% RTSI 1159,25 -1,06% Brent 76,89 -1,66% DJIA 24356,74 +0,75% Nasdaq 7586,43 +1,12%
Греф назвал атаковавшую ПИР-банк хакерскую группировку
Лента новостей
10 тысяч километров стритфуда: где попробовать все кухни России 12:45, РБК и ГАЗ Павел Погребняков — РБК: «Главное — не упустить окно возможностей» 12:44, Партнерский материал Банки заявили о проблемах при рефинансировании ипотеки из-за маткапитала 12:43, Строительство Греф предсказал рост мировых потерь от кибератак до $8 трлн 12:43, Технологии и медиа Минсельхоз подтвердил обсуждение отмены льготного НДС для части продуктов 12:42, Экономика Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 12:40, РБК и Ингосстрах Российские компании начали геологоразведку в Сирии 12:37, Бизнес Глава ФИФА пригласил застрявших в пещере в Таиланде детей на финал ЧМ 12:36, Общество Bloomberg узнал о намерении Путина и Трампа обсудить роль Ирана в Сирии 12:33, Политика Избирком потратит ₽30 млн на КОИБы для выборов мэра Москвы 12:30, Политика Газзаев сообщил о переходе Головина в «Челси» 12:23, Спорт Путин рассказал о рухнувших благодаря ЧМ-2018 стереотипах о России 12:19, Политика Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 12:19, Партнерский материал ​Китай ввел ответные пошлины в 25% на американские товары 12:15, Экономика Путин поздравил Тамару Синявскую с юбилеем 12:11, Общество В Москве обокрали спящего на лавке возле кафе певца Сергея Пенкина 12:09, Общество Футуролог ​рассказал Грефу о последствиях абсолютной транспарентности 11:58, Общество 7 причин, почему пора отказаться от бумажного ОСАГО 11:49, Авто Операция по спасению подростков из затопленной пещеры в Таиланде 11:38, Фотогалерея  Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 11:31, Спецпроект РБК Спорт Греф назвал атаковавшую ПИР-банк хакерскую группировку 11:29, Технологии и медиа Прогнозы дня: торговая война не помешает возможным рекордам МосБиржи 11:14, Quote Путин и Медведев поздравили Назарбаева с днем рождения 11:05, Политика Побывавший дважды на МКС Сергей Рязанский покинет отряд космонавтов 11:05, Общество 3 кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 11:02, РБК и «Шелл» Расходы на нацпроекты по демографии и здравоохранению превысят ₽5 трлн 10:59, Общество Футболист сборной Бразилии выбыл из строя до конца ЧМ-2018 10:52, Спорт Сооснователь Fundstrat Том Ли снизил прогноз по биткоину до $22 тыс. 10:50, Крипто
Греф назвал атаковавшую ПИР-банк хакерскую группировку
Технологии и медиа, 11:29
0
Греф назвал атаковавшую ПИР-банк хакерскую группировку

Ответственность за хакерскую атаку на ПИР-банк лежит на группировке Carbanak. Об этом на Международном конгрессе по информационной безопасности заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

«Нападение провела преступная группа Carbanak», — сказал он, уточнив, что для проникновения в защищенный периметр компании группировка использовала одноименный вирус.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в результате хакерской атаки московский ПИР-банк потерял более 58 млн руб. на корсчете в ЦБ России, при этом большая часть денег утеряна безвозвратно.

Отмечалось, что атака произошла в ночь на 4 июля. По основной версии, вирус проник в системы кредитной организации через фишинговое письмо. Далее деньги были выведены с корсчета веерной рассылкой на карты физлиц в 22 банках.​​

 


 

Теги: Герман Греф , Сбербанк , атака хакеров
Главное
​Китай ввел ответные пошлины в 25% на американские товары Экономика
Материалы по теме
Тинькофф Банк прокомментировал «запрет» брать на работу геев и кавказцев Общество
Центробанк отозвал лицензию у банка «Таатта» Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter