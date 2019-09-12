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Финансы ,  
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АСВ заявило о попытках мошенничества со вкладами на 700 млн руб. за год
За прошлый год объем мошеннических схем, которые предотвратило АСВ, снизился до 700 млн руб. «Караванные» вклады уходят в прошлое, но остается схема, связанная с дроблением депозитов
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сумма мошеннических операций, которые за 2018 год предотвратило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), составила 700 млн руб., заявил гендиректор АСВ Юрий Исаев, выступая на сессии XVII Международного банковского форума в Сочи.

«Если помните, еще несколько лет тому назад фальсификация по вкладам доходила до сумм, исчисляемых миллиардами. Максимум это было 15 млрд [руб.]. За прошлый год мы предотвратили такое мошенничество на сумму порядка 700 млн руб. Это, конечно, меньше в разы, но тоже много», — сказал Исаев, передает корреспондент РБК.

«Существует две проблемы. Первая — это «караванные» вклады (заключение договоров на вклад без внесения денег и последующее получение страхового возмещения. — РБК). С этой проблемой мы последние 2–2,5 года все-таки не сталкивались. Есть вторая история, когда действует схема, связанная с разбивкой или дроблением. Эта штука сохраняется», — сообщил Исаев журналистам. АСВ считает страховым мошенничеством дробление крупных вкладов при признаках проблем у банка так, чтобы размер каждого вклада не превышал сумму страхового возмещения (сейчас 1,4 млн руб.).

«Специалисты АСВ уже набили, конечно, руку. Всегда это видно буквально в первые дни. Когда наши сотрудники вместе с сотрудниками Банка России выходят как временная администрация, начинают анализировать реестр, анализируют не только реестр as is (как есть. — РБК), но и проводки последних недель и месяцев. И по этим проводкам, как правило, всегда видно, что происходило в банке. Это не такая сложна работа, как кажется, уже на этом уровне машинной обработки и цифровизации это достаточно быстро ловится», — добавил глава АСВ. Однако «бывают случаи из ряда вон выходящие, когда мы с сталкиваемся с большим количеством «разбивщиков», но эти случаи постепенно уходят в прошлое».

По словам Исаева, количество выявленных случаев дробления вкладов сокращается. Например, в 2017 году АСВ выявило фиктивные операции с депозитами на 1 млрд руб.

«Мне кажется, что это связано и с тем, что было налажено нормальное взаимодействие с правоохранителями за последние лет шесть-семь. И есть определенный результат. Эти махинации — к сожалению, мы это видели — в нескольких банках совершались одной и той же группой лиц, что было для нас особенно неприемлемо. Одна и та же группа лиц сначала «поджигала» один банк, потом переходила к следующим. Сейчас таких вещей мы уже не наблюдаем. Определенный порядок нам совместно с Банком России и правоохранительными ведомствами удалось навести», — заключил Исаев.

Автор: Юлия Кошкина
При участии: Антон Фейнберг
Теги: АСВ, мошенничество
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