Минтруд предложил запретить пенсионных агентов

По данным Минтруда, доля досрочных переходов из пенсионных фондов составляет 98%. При замене фонда раньше установленного законом срока граждане лишаются инвестдохода. Министерство считает, что на ситуацию влияют посредники НПФ

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Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.

Министерство также предлагает запретить подавать заявление в ПФР через представителя, действующего на основании доверенности. В случае, если документ примут, сменить пенсионный фонд может будет только в отделении ПФР или через портал госуслуг.

По мнению авторов законопроекта, штрафы, которые должны ограничить досрочные переходы из одного фонда в другой не действуют, а доля таких переходов составляет 98%. Количество заявлений о досрочном переходе Минтруд объясняет финансовой заинтересованностью агентом негосударственных фондов.

Предлагаемые нормы должны устранить риски фальсификации заявлений о досрочном переходе и не дать недобросовестным участникам рынка вводить граждан в заблуждение о последствиях такой смены фонда посредством агентов НПФ, заявил представитель министерства.