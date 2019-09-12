Минтруд предложил запретить пенсионных агентов

Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
Министерство также предлагает запретить подавать заявление в ПФР через представителя, действующего на основании доверенности. В случае, если документ примут, сменить пенсионный фонд может будет только в отделении ПФР или через портал госуслуг.
По мнению авторов законопроекта, штрафы, которые должны ограничить досрочные переходы из одного фонда в другой не действуют, а доля таких переходов составляет 98%. Количество заявлений о досрочном переходе Минтруд объясняет финансовой заинтересованностью агентом негосударственных фондов.
Предлагаемые нормы должны устранить риски фальсификации заявлений о досрочном переходе и не дать недобросовестным участникам рынка вводить граждан в заблуждение о последствиях такой смены фонда посредством агентов НПФ, заявил представитель министерства.