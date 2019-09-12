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Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
По данным Минтруда, доля досрочных переходов из пенсионных фондов составляет 98%. При замене фонда раньше установленного законом срока граждане лишаются инвестдохода. Министерство считает, что на ситуацию влияют посредники НПФ
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.

Министерство также предлагает запретить подавать заявление в ПФР через представителя, действующего на основании доверенности. В случае, если документ примут, сменить пенсионный фонд может будет только в отделении ПФР или через портал госуслуг.

По мнению авторов законопроекта, штрафы, которые должны ограничить досрочные переходы из одного фонда в другой не действуют, а доля таких переходов составляет 98%. Количество заявлений о досрочном переходе Минтруд объясняет финансовой заинтересованностью агентом негосударственных фондов.

Предлагаемые нормы должны устранить риски фальсификации заявлений о досрочном переходе и не дать недобросовестным участникам рынка вводить граждан в заблуждение о последствиях такой смены фонда посредством агентов НПФ, заявил представитель министерства.

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Минтруд также считает нужным исключить финансовые потери при досрочной смене пенсионного фонда. «Принятие таких изменений будет способствовать усилению защиты прав граждан при формировании пенсионных накоплений», — сказал представитель министерства.

По закону, граждане имеют право переводить пенсионные накопления из одного фонда в другой без потерь раз в пять лет. При досрочной смене фонда гражданин лишается инвестиционного дохода, накопленного с предыдущего перехода. С 2015 года граждане потеряли на досрочных переходах 108,4 млрд руб., выяснили в Счетной палате.

По мнению представителя НПФ «Самфар», поправки, в случае принятия, начнут действовать «минимум со следующего года». Граждане же продолжат терять деньги, а потому сейчас нужно «ограничить желание стимулировать граждан переходить досрочно». Гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов считает, что запрет на агентов не приведет к тому, что клиенты будут выбрать фонд осознанно. Обязательное пенсионное страхование — продукт, о котором люди не думают, если им о нем не рассказать, а в роли проводников такой информации выступают банки, страховщики и брокеры, заявил он. «Отменив продажи через них, мы просто уберем этот продукт из жизни россиян, и даже отмены штрафных санкций не понадобится», — пояснил Околеснов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: пенсионные фонды, Минтруд
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