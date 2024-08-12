Украинцы начали выводить сбережения из гривны

По данным украинского Нацбанка, в июле граждане снизили объем вложений только на гривневых счетах — на 1,2%. Объем сбережений на счетах в иностранной валюте, напротив, вырос на 1,4% в гривневом и на 0,1% в долларовом эквиваленте

Украинские вкладчики в июле начали конвертировать средства в доллар на фоне ослабления гривны, передает «Страна» со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ) за прошлый месяц.

Украинцы сокращают свои сбережения на банковских счетах в национальной валюте, пишет издание. Согласно сведениям НБУ, объем инвестиций граждан в июле уменьшился только на гривневых счетах — на 1,2% (до 747,8 млрд гривен). Объем сбережений на счетах в иностранной валюте, напротив, вырос на 1,4% (до 391 млрд грн, при пересчете по курсу 41,03 гривен/$) в гривневом эквиваленте и на 0,1% (до $9,5 млрд) — в долларовом.

В целом за месяц депозитный портфель физлиц уменьшился на 0,3%, и достиг 1,138 трлн гривен. В течение предшествующего полугодия объем вложений населения постепенно увеличивался (с 1,08 трлн гривен до 1,42 трлн грн), июльский отток стал первым по меньшей мере с начала года.

В банках, передает «Страна», настроения украинских вкладчиков объяснили девальвацией гривны. Она началась вскоре после того, как Нацбанк отошел от политики официального фиксированного курса гривны (36,6 гривен за доллар) и ввел режим управляемого гибкого курса, при котором украинская валюта резко ослабла к американской.

На максимуме после пересмотра политики НБУ $1 стоил 41,5 гривен по официальному курсу, а в обменниках за него просили по 42,1-42,2 гривен при наличном расчете. По данным Нацбанка на вечер 12 августа, $1 стоит 41,11 украинскую гривну.