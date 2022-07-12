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Финансы ,  
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Сбербанк отверг повышение первого взноса по одобренным заявкам на ипотеку

Клиенты Сбербанка массово жалуются на повышение первого взноса по уже одобренным заявкам, сообщил «Коммерсантъ». В банке эти данные опровергли, заявив, что предлагали изменить условия только по тем заявкам, где ранее был бы отказ
Сбербанк SBER ₽126,64 -0,13% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сообщения об изменениях первоначального взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

Ранее о том, что клиенты Сбербанка массово жалуются на «необоснованное» повышение первого взноса по уже одобренным заявкам до 35%, писал «Коммерсантъ».

«Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например, с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки», — пояснили в Сбербанке.

В нем подчеркнули, что случаи повышения первого взноса не являются массовыми и касаются именно тех клиентов, которые на прежних условиях получили бы отказ по кредиту.

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«Новые предложения банка о корректировке условия по первоначальному взносу — это возможность для ряда клиентов получить заемные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу. Таким образом, мы делаем ипотеку доступной для большего числа граждан и семей», — добавили в Сбербанке.

«Коммерсантъ» со ссылкой на потенциальных заемщиков, с которыми он пообщался, сообщал, что после подачи заявки на ипотеку банк одобрил им условия с первым взносом 15–20%, но перейти к следующему этапу оформления ипотеки — добавлению имущества — клиенты могли только, согласившись на первый взнос, повышенный до 35%. При этом, как пишет издание, клиенты предоставляли все необходимые для проверки заемщика документы на этапе подачи заявки, а многие из них к этому моменту уже понесли затраты на оформление сделки, в том числе внесли залог продавцу, оплатили оценку недвижимости и потратились на риелтора.

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Всего есть не менее тысячи случаев повышения первоначального взноса со стороны Сбербанка, со ссылкой на отзыв риелтора Екатерины Захаровой, сотрудничающей с «Дом Клик», пишет издание.

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Сбербанк Ипотека первоначальный взнос
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